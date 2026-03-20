प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के कीमतें बढ़ी, BJP ने बताया- कब होंगे दाम कम

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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. अग्रवाल ने कहा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के युद्ध के चलते यह स्थिति पैदा हुई है. डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम.

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते सभी देशों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. क्रूड और गैस का बड़ा हिस्सा, उन्हीं खाड़ी देशों से आता है. अब युद्ध के बीच में निश्चित तौर पर डिमांड और सप्लाई में अंतर आता है तो दाम बढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि दाम घटे नहीं है, पिछले 10-11 वर्षों में दाम घटे भी हैं.

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उन्होंने कहा कि अभी सप्लाई नहीं हो पा रही है और डिमांड ज्यादा है तो दाम में बढ़ोतरी हुई है. जब स्थितियां सामान्य होंगी तो निश्चित तौर पर आगे स्थितियां अच्छी होंगी.

यूपी में पेट्रोल और डीजल के कितना दाम?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनावों के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 2.09 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो 20 मार्च से ही लागू हो गई है.हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने अपने प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट की कीमतों में लगभग 2.09 रुपए से 2.35 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है.इस बदलाव के साथ, पावर पेट्रोल और एक्सपी95 जैसे ब्रांडेड फ्यूल की कीमत लगभग 111.68 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर लगभग 113.77 रुपए प्रति लीटर हो गई है.