रोजाना टोल देने की झंझट से चाहते हैं छुटकारा? इस ट्रिक से आपके बच जाएंगे हजारों रुपये

भारत में टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से बचने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए FASTag व्यवस्था लागू की गई थी. अब रोजाना एक ही टोल प्लाजा से गुजरने वाले यात्रियों के लिए FASTag Monthly Pass की सुविधा भी मौजूद है. यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो रोजाना ऑफिस, बिजनेस या दूसरे कामों के लिए एक ही रूट पर यात्रा करते हैं और बार-बार टोल फीस देते हैं. FASTag Monthly Pass के जरिए गाड़ी मालिक एक निश्चित फीस देकर पूरे महीने तक चुने गए टोल प्लाजा पर आसानी से सफर कर सकते हैं.

FASTag Monthly Pass एक विशेष प्रीपेड सुविधा है, जिसे खासतौर पर रोजाना के यात्रियों के लिए तैयार किया गया है. किसी गाड़ी को हर बार टोल प्लाजा पार करने पर फीस देनी पड़ती है, लेकिन Monthly Pass लेने के बाद यूजर्स को बार-बार टोल भुगतान नहीं करना पड़ता. यह पास एक निश्चित टोल प्लाजा के लिए जारी किया जाता है और आमतौर पर 30 दिनों तक वैलिड रहता है. इस दौरान गाड़ी चालक बिना एक्स्ट्रा टोल फीस दिए उस टोल प्लाजा से कई बार गुजर सकता है.

समय और पैसे दोनों की बचत

इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा समय और पैसे दोनों की बचत है. जो लोग रोजाना एक ही रास्ते पर यात्रा करते हैं, उन्हें बार-बार टोल कटने की चिंता नहीं रहती. टोल प्लाजा पर रुकने का समय कम होता है, यात्रा ज्यादा सुविधाजनक बनती है और डिजिटल रिकॉर्ड के चलते पेमेंट का पूरा हिसाब भी आसानी से रखा जा सकता है. यही वजह है कि लोकस निवासी, नौकरीपेशा लोग, टैक्सी चालक और छोटे बिजनेसमेन इस सुविधा का सबसे अधिक फायदा उठा सकते हैं.

नए फास्टैग की नहीं जरूरत

फास्टैग मंथली पास हासिल करने के लिए किसी नए FASTag की जरूरत नहीं होती. अगर आपके वाहन पर पहले से एक्टिव FASTag लगा हुआ है, तो उसी FASTag को Monthly Pass योजना से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाकर अपना पसंदीदा टोल प्लाजा चुनना होता है. इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या FASTag Tag ID दर्ज करनी होती है. फिर पास योजना का चयन कर ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है. भुगतान सफल होने पर पास एक्टिव हो जाता है और उसकी रसीद भी हासिल की जा सकती है.

जो लोग ऑनलाइन प्रोसेस नहीं अपनाना चाहते, वे ऑफलाइन माध्यम से भी Monthly Pass बनवा सकते हैं. इसके लिए संबंधित टोल प्लाजा या उस टोल प्लाजा से जुड़े बैंक के पॉइंट ऑफ सेल (POS) केंद्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. वहां मौजूद योजनाओं की जानकारी लेकर निर्धारित शुल्क जमा करना होता है, जिसके बाद Monthly Pass जारी कर दिया जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

FASTag Monthly Pass लेते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होता है जिसके लिए इसे खरीदा गया है. अगर गाड़ी किसी अन्य टोल प्लाजा से गुजरता है, तो वहां सामान्य FASTag नियमों के मुताबिक शुल्क कटेगा. इसके अलावा गाड़ी का FASTag एक्टिव और KYC से जुड़ा होना भी जरूरी है. पास की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद इसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है.

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