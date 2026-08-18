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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Slavia में लग्जरी का तड़का, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

नई Slavia में लग्जरी का तड़का, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

New Skoda Slavia Facelift First Look: स्कोडा ने अपनी सेडान स्लाविया का नया अवतार पेश कर दिया है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 18 Aug 2026 08:29 PM (IST)
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New Skoda Slavia Facelift First Look: भारत में इन दिनों मिड-साइज सेडान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. जिसके चलते अब स्कोडा कार कंपनी ने अपनी लोकप्रिय सेडान स्लाविया का नया अवतार दुनिया के सामने पेश कर दिया है. बता दें कि, हाल ही में आई कुशाक के नए वर्जन के बाद अब स्लाविया को भी बड़ा मिड-लाइफ अपडेट दिया गया है. इस नई कार में केवल बाहर के डिजाइन में ही बदलाव नहीं हुआ है बल्कि इसके केबिन, फीचर्स और इंजन ट्यूनिंग में भी काफी सुधार किए गए हैं.

आपको बता दें कि, स्कोडा ने अपनी इस प्रीमियम सेडान में कुछ ऐसे लग्जरी फीचर्स जोड़ दिए हैं जो आमतौर पर सिर्फ महंगी और लक्जरी सेगमेंट की गाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं. अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक एलिगेंट, सेफ और पावरफुल सेडान खरीदने का मन बना रहे हैं तो स्कोडा स्लाविया का यह नया रूप आपको काफी आकर्षित करने वाला है. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं इसके लुक्स, इंटीरियर और मैकेनिकल बदलावों पर.

देखने को मिला एग्रेसिव फ्रंट लुक

आपको बता दें कि, दिखने में नई स्कोडा स्लाविया पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आती है. इसके फ्रंट हिस्से में नई डिजाइन वाली सिग्नेचर स्कोडा ग्रिल दी गई है. जो कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग सेटअप के साथ आती है और रात के समय बेहद शानदार लुक देती है. इसके साथ ही नए डिजाइन के एलईडी हेडलाइट्स और 16-इंच के नए अलॉय व्हील्स इसके साइड प्रोफाइल को और भी स्पोर्टी बनाते हैं.

वहीं, कार का रियर प्रोफाइल भी नए एलईडी टेललैंप्स के साथ अपडेट किया गया है. कंपनी ने इसमें दो नए कलर ऑप्शन आर्कटिक सिल्वर और कैपुचिनो बेज भी शामिल किए हैं. वहीं इसके स्पोर्टी मोंटे कार्लो एडिशन को रेड एक्सेंट्स और ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स के साथ और भी ज्यादा आक्रामक बनाया गया है.


नई Slavia में लग्जरी का तड़का, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

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केबिन में मिला रियर सीट मसाजर

वहीं, इसके अलावा कार के अंदर कदम रखते ही आपको एक नया और हाई-टेक माहौल देखने को मिलेगा. इसमें बिल्कुल नया वर्चुअल कॉकपिट गूगल-पावर्ड बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज रियर सीट पैसेंजर्स के लिए दिया गया है. इसमें रियर सीट मसाजर का फीचर जोड़ा गया है जो पीछे बैठकर सफर करने वाले या ड्राइवर रखने वाले मालिकों के लिए बेहद आरामदायक साबित होगा.

वहीं, इसके अलावा पार्किंग को बेहद आसान बनाने के लिए क्लियर डिस्प्ले वाला 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. वेंटिलेशन और पावर्ड एडजस्टमेंट वाली फ्रंट सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स के साथ केबिन में जबरदस्त स्पेस मिलता है. हालांकि इसमें ADAS का फीचर अभी शामिल नहीं किया गया है.

नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

वहीं, परफॉर्मेंस के मामले में भी स्कोडा ने अपने ग्राहकों को एक नया और शानदार सरप्राइज दिया है. इसके 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ अब पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. जबकि 6-स्पीड मैनुअल का ऑप्शन पहले की तरह बरकरार है.

यह नया 8-स्पीड गियरबॉक्स हाईवे पर स्मूथ ड्राइविंग देने के साथ-साथ माइलेज को भी बेहतर बनाएगा. वहीं रफ्तार के शौकीनों के लिए इसका दमदार 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेगा जो इस कार को सेगमेंट की सबसे तेज सेडान में से एक बनाता है.


नई Slavia में लग्जरी का तड़का, फीचर्स जान रह जाएंगे दंग

वैल्यू फॉर मनी पैकेज

बता दें कि, कुल मिलाकर देखा जाए तो नई स्कोडा स्लाविया अपने पुराने मॉडल के मुकाबले एक बेहद बड़ा और वैल्यू-फॉर-मनी अपग्रेड है. रियर मसाजर, 360-डिग्री कैमरा और नए 8-स्पीड गियरबॉक्स के आने से यह गाड़ी अब हुंडई वरना, वोक्सवैगन वर्टस और होंडा सिटी जैसी राइवल सेडान कारों को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है.

जो लोग ड्राइविंग के मजे के साथ-साथ पीछे की सीट पर लग्जरी कम्फर्ट चाहते हैं उनके लिए नई स्लाविया एक परफेक्ट ऑप्शन बनकर उभरी है. जल्द ही भारतीय सड़कों पर इसके नए मॉडल्स की डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: जापान तक छाई देसी Fronx, एक्सपोर्ट में बनाया रिकॉर्ड

Published at : 18 Aug 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
New Skoda Slavia Facelift First Look Skoda Slavia 360 Degree Camera Skoda Slavia Rear Seat Massager Skoda Slavia 8 Speed Automatic Gearbox
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