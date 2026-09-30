SUV खरीदने वाले रुकें! Tata ला रही 4 नई धांसू गाड़ियां

Avinya X को टाटा के सामान्य शोरूम से अलग प्रीमियम ब्रांड नेटवर्क के जरिए बेचने की योजना बताई गई है. इसका मतलब साफ है कि कंपनी इसे सिर्फ एक और EV की तरह नहीं बल्कि नए प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ पेश करना चाहती है. जबकि यह गाड़ी 2027 के आसपास लॉन्च हो सकती है. जबकि इसके कीमत, बैटरी और बाकी स्पेसिफिकेशन को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.