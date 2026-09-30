SUV खरीदने वाले रुकें! Tata ला रही 4 नई धांसू गाड़ियां
टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में 4 नई धाकड़ एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें सफारी ईवी, अविन्या एक्स, नेक्स्ट-जनरेशन नेक्सन और नेक्सन ईवी शामिल हैं. जानिए डिटेल्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 30 Sep 2026 08:19 PM (IST)
अगर आप SUV खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए. क्योंकि, टाटा मोटर्स भारतीय ऑटो बाजार में एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. अगर आप अपने लिए एक नई, स्टाइलिश और दमदार परफॉर्मेंस वाली गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो कंपनी जल्द ही 4 नई SUV पेश करने जा रही है. इन गाड़ियों के मार्केट में आते ही पूरा माहौल बदलने वाला है.
1/8
बता दें कि, सबसे ज्यादा चर्चा टाटा सफारी की हो रही है. यह कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसे फेस्टिव सीजन के आसपास लाने की तैयारी है. लुक में सफारी वाली पहचान बरकरार रह सकती है लेकिन EV वाला फ्रंट और नए एयरोडायनामिक अलॉय इसे अलग अंदाज देंगे.
2/8
जानकारी दें दे कि, सफारी EV में बड़े बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. जिसकी क्षमता 65 kWh और 75 kWh बताई जा रही है. संभावित कीमत करीब 20 लाख से 35 लाख रुपये के बीच रह सकती है. अगर आप बड़ी फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक SUV देख रहे हैं तो यह मॉडल आपके लिए खास हो सकता है.
3/8
जबकि इसके बाद Tata Avinya X लॉन्च कर सकती है जो कंपनी को प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में आगे ले जा सकती है. करीब 5 मीटर लंबी इस SUV को 5, 6 और 7-सीटर सीटिंग कॉन्फिगरेशन के साथ लाने की बात सामने आई है. डुअल-मोटर AWD, 800V फास्ट चार्जिंग और 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज जैसे फीचर्स इसे काफी ज्यादा दिलचस्प बना सकते हैं.
4/8
Avinya X को टाटा के सामान्य शोरूम से अलग प्रीमियम ब्रांड नेटवर्क के जरिए बेचने की योजना बताई गई है. इसका मतलब साफ है कि कंपनी इसे सिर्फ एक और EV की तरह नहीं बल्कि नए प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ पेश करना चाहती है. जबकि यह गाड़ी 2027 के आसपास लॉन्च हो सकती है. जबकि इसके कीमत, बैटरी और बाकी स्पेसिफिकेशन को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.
5/8
टाटा की अगली बड़ी तैयारी नेक्सन की नई जनरेशन को लेकर है. कंपनी इसे गरुड़ कोडनेम के साथ डेवलप कर रही है और 2027 में बाजार में उतारने की उम्मीद है. नई नेक्सन को एटलस आर्किटेक्चर पर तैयार किया जा सकता है. इससे डिजाइन ज्यादा सीधा और बॉक्सी होगा और केबिन में स्पेस और पीछे बैठने वालों के आराम पर भी ध्यान दिया जाएगा.
6/8
नई नेक्सन में पेट्रोल और डीजल के साथ iCNG का विकल्प भी जारी रहने की उम्मीद है. यानी अलग-अलग फ्यूल जरूरत वाले ग्राहकों को एक ही मॉडल परिवार में विकल्प मिलेंगे. डिजाइन मौजूदा मॉडल से ज्यादा स्पोर्टी और सीधा नजर आ सकता है. टाटा का फोकस यहां सिर्फ नया लुक देने पर नहीं बल्कि SUV को ज्यादा प्रैक्टिकल और आरामदायक बनाने पर भी रहेगा.
7/8
नेक्सन के साथ इसका नया इलेक्ट्रिक वर्जन भी आने की तैयारी है. नई नेक्सन EV को 2027 में Acti.EV प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है. इसमें मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़ा बैटरी पैक और बेहतर रेंज मिलने की उम्मीद है. अंदर बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल डैशबोर्ड और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम फील दे सकते हैं.
8/8
कुल मिलाकर टाटा की आने वाली ये चार SUVs अलग-अलग ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं. सफारी EV फैमिली इलेक्ट्रिक SUV खरीदारों को टारगेट करेगी. Avinya X प्रीमियम EV स्पेस में उतरेगी जबकि नई नेक्सन और नेक्सन EV मास मार्केट को साधेंगी. अगर आपकी SUV खरीदने की जल्दी नहीं है तो इन नए मॉडल्स पर नजर रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.