Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?

अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ भारत-पाकिस्तान फाइनल, किसे मिलेगा गोल्ड मेडल?

एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट फाइनल पर बारिश का खतरा है. अगर मैच रद्द हो गया तो गोल्ड मेडल को लेकर क्या नियम है?

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल के लिए आमने-सामने होने वाली हैं. इस बड़े मुकाबले का इंतजार फैंस को बेसब्री से है, लेकिन फाइनल से पहले बारिश ने भी परेशानी बढ़ा दी है. ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच शुरू ही नहीं हो पाता या बिना नतीजे के रद्द हो जाता है, तो सवाल उठता है कि आखिर गोल्ड मेडल किसके खाते में जाएगा.

एशियन गेम्स 2026 के नियमों के मुताबिक, अगर पुरुष क्रिकेट का फाइनल पूरी तरह रद्द हो जाता है और मैच का कोई नतीजा नहीं निकलता, तो भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा. यानी ऐसी हालात में किसी एक टीम को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 14 Live Update: भारत को मिला 72वां मेडल, महिलाओं ने जीता ब्रॉन्ज
LIVE: भारत को मिला 72वां मेडल, महिलाओं ने जीता ब्रॉन्ज
स्पोर्ट्स
2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा दिख सकता है भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड, जानें कौन होगा बाहर
2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा दिख सकता है भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड, जानें कौन होगा बाहर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव
स्पोर्ट्स
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

2023 में भारत को मिला था गोल्ड

ये नियम 2023 के एशियन गेम्स से अलग है. हांगझोउ में भारत और अफगानिस्तान के बीच पुरुष क्रिकेट का फाइनल बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका था. उस समय बेहतर T20I रैंकिंग के आधार पर भारत को गोल्ड मेडल दिया गया था.

इस बार क्यों बदला नियम

2026 के एशियन गेम्स में फाइनल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है. इसलिए अगर मैच वाले दिन बारिश की वजह से मुकाबला नहीं हो पाता है, तो दोनों फाइनलिस्ट टीमों को गोल्ड मेडल देने का फैसला किया गया है. आयोजन समिति ने भी इसकी पुष्टि की है.

फाइनल में कैसे पहुंची टीम इंडिया

भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 124 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169/7 रन बनाए.  ईशान किशन ने बिना आउट हुए 80 रन की शानदार पारी खेली. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को सिर्फ 45 रन पर समेट दिया. जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए.

वहीं पाकिस्तान ने बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया. अब दोनों टीमें गोल्ड के लिए भिड़ेंगी, लेकिन अगर बारिश ने पूरा मैच ही धो दिया, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के हिस्से में गोल्ड मेडल आएगा.

यह भी पढ़ें: 2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
India Pakistan Final Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 14 Live Update: भारत को मिला 72वां मेडल, महिलाओं ने जीता ब्रॉन्ज
LIVE: भारत को मिला 72वां मेडल, महिलाओं ने जीता ब्रॉन्ज
स्पोर्ट्स
2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा दिख सकता है भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड, जानें कौन होगा बाहर
2027 वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा दिख सकता है भारत का 15 सदस्यीय स्क्वाड, जानें कौन होगा बाहर
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव
स्पोर्ट्स
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
बिहार
CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'
CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'
स्पोर्ट्स
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' ने आते ही बरपाया कहर, दोपहर 12 बजे तक साल की 34 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
'दृश्यम 3' ने आते ही बरपाया कहर, दोपहर 12 बजे तक साल की 34 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे
विश्व
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
टेक्नोलॉजी
बार-बार गर्म हो रहा फोन, तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग
बार-बार गर्म हो रहा फोन, तुरंत बदलें ये 5 सेटिंग
ट्रेंडिंग
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget