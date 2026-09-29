Splendor से Upgrade करना है, इन 5 बाइक्स पर डालें नजर, माइलेज है शानदार

वहीं, पांचवीं बाइक है TVS Radeon जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक की जगह सिंपल, मजबूत और रफ-एंड-टफ बाइक पसंद करते हैं. इसमें आपको सबसे लंबी सीट, क्रोम फिनिशिंग और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं. खराब सड़कों और गांव देहात के रास्तों पर रोज चलाने के लिए यह बाइक काफी किफायती और मजबूत साबित होती है.