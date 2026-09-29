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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोSplendor से Upgrade करना है, इन 5 बाइक्स पर डालें नजर, माइलेज है शानदार

Splendor से Upgrade करना है, इन 5 बाइक्स पर डालें नजर, माइलेज है शानदार

हीरो स्प्लेंडर से नई बाइक पर अपग्रेड करने का सोच रहे हैं. Honda SP125, TVS Raider समेत इन 5 शानदार 125cc बाइक्स के फीचर्स और माइलेज की पूरी जानकारी यहां देखें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 29 Sep 2026 07:12 PM (IST)
हीरो स्प्लेंडर से नई बाइक पर अपग्रेड करने का सोच रहे हैं. Honda SP125, TVS Raider समेत इन 5 शानदार 125cc बाइक्स के फीचर्स और माइलेज की पूरी जानकारी यहां देखें.

अगर आप सालों से हीरो स्प्लेंडर चला रहे हैं और अब ज्यादा पावर, मॉडर्न फीचर्स और स्पोर्टी लुक के लिए नई बाइक ढूंढ रहे हैं, तो 125cc सेगमेंट आपके लिए बेस्ट चॉइस है. इस सेगमेंट में आपको माइलेज से बिना समझौता किए पावरफुल परफॉरमेंस मिल जाती है.

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बता दें कि, डेली कम्यूट करने वाले राइडर्स के लिए स्प्लेंडर से अपग्रेड करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है. क्योंकि, ज्यादातर लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जिसकी मेंटेनेंस जेब पर भारी न पड़े और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिले. भारतीय ऑटो मार्केट में अब ऐसी कई बाइक्स आ चुकी हैं जो बजट में रहने के साथ-साथ आपको एकदम प्रीमियम और स्पोर्टी फील देती हैं.
बता दें कि, डेली कम्यूट करने वाले राइडर्स के लिए स्प्लेंडर से अपग्रेड करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है. क्योंकि, ज्यादातर लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जिसकी मेंटेनेंस जेब पर भारी न पड़े और रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिले. भारतीय ऑटो मार्केट में अब ऐसी कई बाइक्स आ चुकी हैं जो बजट में रहने के साथ-साथ आपको एकदम प्रीमियम और स्पोर्टी फील देती हैं.
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जिसमें पहली बाइक है होंडा SP 125 जो इस सेगमेंट में अपनी साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी और सुपर स्मूथ इंजन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है. इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और LED हेडलैंप जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक आसानी से 60 से 65 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देती है. जो डेली ऑफिस जाने वालों के लिए परफेक्ट है.
जिसमें पहली बाइक है होंडा SP 125 जो इस सेगमेंट में अपनी साइलेंट स्टार्ट टेक्नोलॉजी और सुपर स्मूथ इंजन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है. इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और LED हेडलैंप जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं. यह बाइक आसानी से 60 से 65 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देती है. जो डेली ऑफिस जाने वालों के लिए परफेक्ट है.
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दूसरी सबसे धांसू बाइक है TVS Raider 125 जिसने अपने अग्रेसिव और नेकेड स्पोर्टी लुक से तहलका मचा रखा है. इसमें आपको ईको और पावर जैसे दो राइडिंग मोड्स, कलर TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है. अगर आपको स्प्लेंडर के सिंपल लुक से हटकर कुछ बेहद स्टाइलिश और यंग वाइब वाली बाइक चाहिए तो राइडर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगी.
दूसरी सबसे धांसू बाइक है TVS Raider 125 जिसने अपने अग्रेसिव और नेकेड स्पोर्टी लुक से तहलका मचा रखा है. इसमें आपको ईको और पावर जैसे दो राइडिंग मोड्स, कलर TFT डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है. अगर आपको स्प्लेंडर के सिंपल लुक से हटकर कुछ बेहद स्टाइलिश और यंग वाइब वाली बाइक चाहिए तो राइडर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनेगी.
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तीसरे नंबर पर आती है हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC जो स्प्लेंडर यूज़र्स के लिए एकदम नेचुरल और आसान स्टेप-अप साबित होती है. इसमें आपको वही पुराना भरोसा और कम्फर्ट तो मिलता ही है. साथ ही अब डिजिटल कंसोल और कॉल-एसएमएस अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं. इसकी सीट इतनी आरामदायक है कि लंबी दूरी तय करने पर भी आपको थकान महसूस नहीं होती.
तीसरे नंबर पर आती है हीरो सुपर स्प्लेंडर XTEC जो स्प्लेंडर यूज़र्स के लिए एकदम नेचुरल और आसान स्टेप-अप साबित होती है. इसमें आपको वही पुराना भरोसा और कम्फर्ट तो मिलता ही है. साथ ही अब डिजिटल कंसोल और कॉल-एसएमएस अलर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स भी जोड़ दिए गए हैं. इसकी सीट इतनी आरामदायक है कि लंबी दूरी तय करने पर भी आपको थकान महसूस नहीं होती.
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जबकि चौथी बाइक है बजाज पल्सर NS125 जो उन राइडर्स की पहली पसंद है जो स्पोर्टी फ्रेम और मस्कुलर टैंक वाला लुक पसंद करते हैं. इसका पेरीमीटर फ्रेम बाइक को मोड़ते वक्त और हाई स्पीड पर बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी देता है. अगर आप पल्सर ब्रांड का टिपिकल एटीट्यूड चाहते हैं लेकिन माइलेज भी 50 के पार चाहिए तो यह बाइक एकदम सही बैलेंस बनाती है.
जबकि चौथी बाइक है बजाज पल्सर NS125 जो उन राइडर्स की पहली पसंद है जो स्पोर्टी फ्रेम और मस्कुलर टैंक वाला लुक पसंद करते हैं. इसका पेरीमीटर फ्रेम बाइक को मोड़ते वक्त और हाई स्पीड पर बहुत ही शानदार स्टेबिलिटी देता है. अगर आप पल्सर ब्रांड का टिपिकल एटीट्यूड चाहते हैं लेकिन माइलेज भी 50 के पार चाहिए तो यह बाइक एकदम सही बैलेंस बनाती है.
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वहीं, पांचवीं बाइक है TVS Radeon जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक की जगह सिंपल, मजबूत और रफ-एंड-टफ बाइक पसंद करते हैं. इसमें आपको सबसे लंबी सीट, क्रोम फिनिशिंग और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं. खराब सड़कों और गांव देहात के रास्तों पर रोज चलाने के लिए यह बाइक काफी किफायती और मजबूत साबित होती है.
वहीं, पांचवीं बाइक है TVS Radeon जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक की जगह सिंपल, मजबूत और रफ-एंड-टफ बाइक पसंद करते हैं. इसमें आपको सबसे लंबी सीट, क्रोम फिनिशिंग और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसी प्रैक्टिकल चीजें मिलती हैं. खराब सड़कों और गांव देहात के रास्तों पर रोज चलाने के लिए यह बाइक काफी किफायती और मजबूत साबित होती है.
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बता दें कि,125cc सेगमेंट में अपग्रेड करने से पहले अपनी डेली राइडिंग दूरी और बजट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ राइडिंग कम्फर्ट और रिफाइनमेंट है तो होंडा और हीरो के मॉडल्स बेस्ट रहेंगे. वहीं अगर आप स्टाइल, स्पीड और लेटेस्ट टेक फीचर्स के शौकीन हैं तो टीवीएस राइडर और बजाज पल्सर जैसी बाइक्स आपके बजट में एकदम फिट बैठेंगी.
बता दें कि,125cc सेगमेंट में अपग्रेड करने से पहले अपनी डेली राइडिंग दूरी और बजट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ राइडिंग कम्फर्ट और रिफाइनमेंट है तो होंडा और हीरो के मॉडल्स बेस्ट रहेंगे. वहीं अगर आप स्टाइल, स्पीड और लेटेस्ट टेक फीचर्स के शौकीन हैं तो टीवीएस राइडर और बजाज पल्सर जैसी बाइक्स आपके बजट में एकदम फिट बैठेंगी.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पांचों बाइक्स स्प्लेंडर से एक कदम आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल विकल्प हैं. ये न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को नया लुक देती है बल्कि हर महीने पेट्रोल के खर्च को भी पूरी तरह कंट्रोल में रखती हैं. अब आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से टेस्ट राइड लेकर अपने लिए सही बाइक चुन सकते हैं.
कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पांचों बाइक्स स्प्लेंडर से एक कदम आगे बढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल विकल्प हैं. ये न सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को नया लुक देती है बल्कि हर महीने पेट्रोल के खर्च को भी पूरी तरह कंट्रोल में रखती हैं. अब आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से टेस्ट राइड लेकर अपने लिए सही बाइक चुन सकते हैं.
Published at : 29 Sep 2026 07:12 PM (IST)
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