ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां आज से महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़े दाम

अगर आप नया ट्रक, पिकअप, बस या दूसरी कमर्शियल गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है. Tata Motors ने अपनी पूरी कमर्शियल व्हीकल रेंज की कीमतों में 1 अक्टूबर 2026 से बढ़ोतरी की है. कंपनी ने कीमतों में 1 प्रतिशत तक इजाफा किया है.

यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी. खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी ने तीसरी बार कमर्शियल गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं. इससे पहले अप्रैल में 1.5 प्रतिशत और जुलाई में 2.5 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाई गई थी. कंपनी के मुताबिक, बढ़ती कमोडिटी और दूसरी इनपुट लागत के असर को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है.

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1 अक्टूबर से लागू हुई नई कीमतें

Tata Motors की नई कीमतें 1 अक्टूबर से लागू हो गई हैं. यह बढ़ोतरी कंपनी के कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर लागू है. इसमें छोटे कमर्शियल वाहन, पिकअप, ट्रक और बस जैसे वाहन शामिल हैं. हालांकि, हर मॉडल की कीमत एक जैसी नहीं बढ़ेगी. कितनी बढ़ोतरी होगी, यह वाहन के मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा.

इस साल तीसरी बार बढ़े दाम

Tata Motors ने इस वित्त वर्ष में पहली कीमत बढ़ोतरी 1 अप्रैल से की थी. तब कमर्शियल वाहनों की कीमत 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी. इसके बाद 1 जुलाई से कंपनी ने 2.5 प्रतिशत तक की दूसरी बढ़ोतरी की. अब 1 अक्टूबर से 1 प्रतिशत तक की तीसरी बढ़ोतरी लागू हो गई है. यानी कुछ कमर्शियल वाहनों की कीमत वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक तीन बार बढ़ाई जा चुकी है.

क्यों बढ़ाई गई कीमत

कंपनी ने कीमत बढ़ाने की वजह बढ़ती कमोडिटी और इनपुट लागत बताई है. कमर्शियल वाहन बनाने में स्टील और दूसरे कच्चे माल के साथ कई तरह के इनपुट की जरूरत होती है. इनकी लागत बढ़ने पर कंपनियों के उत्पादन खर्च पर असर पड़ता है. Tata Motors ने कहा है कि नई कीमतों के जरिए इन बढ़ती लागतों के असर को कुछ हद तक कम किया जाएगा.

ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा

नई कीमतों का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो अक्टूबर से नया कमर्शियल वाहन खरीदेंगे. ट्रक और दूसरे व्यावसायिक वाहन आमतौर पर कमाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कीमत बढ़ने का असर वाहन की खरीद लागत पर पड़ेगा. हालांकि, कितनी अतिरिक्त रकम देनी होगी, यह चुने गए मॉडल और वेरिएंट पर निर्भर करेगा. कंपनी ने सभी मॉडलों के लिए एक समान रकम की बढ़ोतरी नहीं बताई है.

कमर्शियल वाहन बाजार में मांग मजबूत

कीमत बढ़ने के बावजूद कमर्शियल वाहन बाजार में मांग बनी हुई है. Tata Motors ने सितंबर 2026 में कुल 51,062 वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 42.4 प्रतिशत ज्यादा थी. इससे पता चलता है कि कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भी बाजार में वाहनों की मांग बनी हुई है.

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