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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात

पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 02 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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पक्ष-विपक्ष में सियासी हमलों के बीच शुक्रवार को संसद भवन से दिलचस्प वीडियो सामने आया है. महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धांजलि देने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ दिखे. 

पीएम मोदी, खरगे, सोनिया और राहुल ने एक दूसरे को हाथ जोड़े. इस दौरान खरगे और पीएम मोदी बातचीत भी करते नजर आए. पीएम मोदी के साथ स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी. 

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पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्होंने कहा कि उनका शाश्वत संदेश बेहतर समाज और विकसित भारत की दिशा में मार्गदर्शन करता रहेगा. पीएम मोदी ने कहा कि बापू का पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, करुणा और सेवा की मिसाल था जो हर दौर में मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा.

पीएम मोदी इस दौरान वहां मौजूद बच्चों से भी बातचीत की. इस दौरान पीएम और बच्चे मुस्कुराते नजर आए.

ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर पक्ष विपक्ष में काफी तल्खी देखने को मिली है. राहुल गांधी बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं. वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर एसआईआर में गलत हुआ तो केरल में कांग्रेस कैसे जीती. 

 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 02 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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