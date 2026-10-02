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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स

The Paradise OTT Release: नानी की 'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल्स

The Paradise OTT Release: नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' की ओटीटी रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यहां जान सकते हैं कि ये फिल्म कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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पिछले हफ़्ते, नानी ने 'द पैराडाइज़' के साथ बड़े पर्दे पर कमबैक किया था. श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म में राघव जुयाल ने भी तेलुगु फिल्में में डेब्यू किया और यह 24 सितंबर, 2026 को रिलीज हुई. हालांकि इस एक्शन फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन फिर भी इसने रिलीज के 8 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इन सबके बीच फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी? चलिए सारी डिटेल्स यहां जानते हैं.

'द पैराडाइज' ओटीटी पर कब और कहां देखें?
थिएटर में फिल्म की शुरुआत में 'द पैराडाइज' के ओटीटी पार्टनर का खुलासा हो गया था. बता दें कि नेटफ्लिक्स इस पीरियड एक्शन ड्रामा का ऑफ़िशियल स्ट्रीमिंग पार्टनर है. यानी ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.  नानी और राघव जुयाल स्टारर 'द पैराडाइज' प्लेटफॉर्म पर कब आएगी, इस बारे में बात करें तो आम तौर पर थिएटर में रिलीज हुई फिल्म की OTT रिलीज छह से आठ हफ्ते के बाद होती है.

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इसलिए, उम्मीद की जा सकती है कि 'द पैराडाइज' 5 नवंबर से 19 नवंबर के बीच नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. हालांकि, न तो फिल्म के मेकर्स और न ही स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने 'द पैराडाइज' की ओटीटी रिलीज की तारीख की ऑफिशियल कंफर्मेशन की है.

'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
'द पैराडाइज' ने दमदार ओपनिंग की थी लेकिन फिर दूसरे दिन से ही इसे 'द वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट', 'एवेंजर्स एंडगेम एनकोर' और 'प्राइमटाइम' जैसी बड़ी फ़िल्में भी रिलीज हुईं. बता दें कि रिलीज के आठवें दिन, 'द पैराडाइज़' ने 5 हजार 67 शो से 3.30 करोड़ की नेट कमाई की है. इसके साथ ही, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 127.75 करोड़ और कुल नेट कमाई 108.20 करोड़ हो गई है. विदेशों में फिल्म ने कुल 30.85 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है, जिससे इसकी दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई 158.60 करोड़ हो गई है.

हालांकि, इसकी असली परीक्षा इस हफ्ते होगी, क्योंकि शुक्रवार 2 अक्टूबर को अजय देवगन की 'दृश्यम: द कंक्लूजन' और टॉम क्रूज़ की 'डिगर' जैसी बड़ी फिल्में भी रिलीज हो गई हैं.

'द पैराडाइज' के बारे में
'द पैराडाइज' 2023 में रिलीज हुई 'दसारा' के बाद नानी और श्रीकांत ओडेला का दूसरा साथ है. एसएलवी  सिनेमाज द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में मोहन बाबू, कायदू लोहार, सोनाली कुलकर्णी और राघव जुयाल भी हैं. 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित, 'द पैराडाइज' की कहानी नानी के किरदार 'जदल' और सामाजिक भेदभाव व उस सिस्टम के खिलाफ उसकी लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने उसके समुदाय को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा है. फिल्म में उस दौर की सेटिंग के साथ-साथ एक्शन और ड्रामा भी देखने को मिलेगा. 

 

 

 

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Published at : 02 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Nani The Paradise
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