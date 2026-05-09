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हिंदी न्यूज़ऑटोनए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू?

नए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू?

Skoda Kodiaq 2026: इस नई गाड़ी को 5-सीटर Lounge, Sportline और टॉप मॉडल L&K वेरिएंट में उतारा गया है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव नए ADAS फीचर्स के रूप में देखने को मिला है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 09 May 2026 11:37 AM (IST)
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स्कोडा इंडिया की फ्लैगशिप एसयूवी Skoda Kodiaq अपने शानदार डिजाइन, प्रैक्टिकल फीचर्स और लग्जरी फील के लिए काफी पसंद की जाती है. अब कंपनी ने इसका 2026 मॉडल पेश किया है, जिसमें कई नए अपडेट और एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं. नई Kodiaq पहले से ज्यादा मॉडर्न, सुरक्षित और प्रीमियम बन गई है. 

Skoda Kodiaq 2026 को 5-सीटर Lounge, Sportline और टॉप मॉडल L&K वेरिएंट में उतारा गया है. इस बार सबसे बड़ा बदलाव नए ADAS फीचर्स के रूप में देखने को मिला है. इसमें LED Matrix Headlights, Adaptive Front Light System, Adaptive Cruise Control, Front Assist के साथ Warning और Automatic Braking, Lane Keeping Assist और Exit Warning जैसे कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स ड्राइविंग को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाते हैं. 

किन खास फीचर्स से लैस है गाड़ी?

कंपनी ने यही ADAS पैकेज अब Sportline वेरिएंट में भी दिया है. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा और कुछ स्टाइलिंग एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं, जो पहले सिर्फ L&K मॉडल में मिलते थे. खास बात यह है कि ADAS सिस्टम भारतीय सड़कों पर भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है और जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देता. खासकर साफ रोड मार्किंग वाली सड़कों पर Adaptive Cruise Control और Lane Keep Assist अच्छी तरह काम करते हैं. 

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नई Skoda Kodiaq में पहले वाला 2.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन और DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. यह SUV चलाने में काफी स्मूद महसूस होती है. बड़े आकार की SUV होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस काफी दमदार और फुर्तीली लगती है. हालांकि कम स्पीड पर DSG गियरबॉक्स थोड़ा अलग महसूस हो सकता है, लेकिन पैडल शिफ्टर्स ड्राइविंग का मजा और बढ़ा देते हैं. 

SUV में अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और हाईवे पर इसकी राइड क्वालिटी काफी आरामदायक रहती है. केबिन पहले की तरह प्रीमियम और लग्जरी फील देता है. इसमें फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, जिससे फीचर्स इस्तेमाल करना आसान रहता है. वहीं Ergo Massage Seats इसकी सबसे खास खूबियों में से एक हैं, जो लंबी यात्रा को बेहद आरामदायक बना देती हैं.

कुल मिलाकर 2026 Skoda Kodiaq अब पहले से ज्यादा सुरक्षित, आधुनिक और फीचर-लोडेड SUV बन गई है. अगर आप एक प्रीमियम 7-सीटर SUV चाहते हैं और पेट्रोल SUV के फ्यूल खर्च से कोई परेशानी नहीं है तो Kodiaq आज भी अपने सेगमेंट में शानदार वैल्यू फॉर मनी विकल्प साबित होती है. 

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Published at : 09 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Skoda Skoda Kodiaq Review Skoda India Skoda Kodiaq 2026
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