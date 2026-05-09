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हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai पेश करने जा रही अब तक की सबसे सस्ती EV, सिंगल चार्ज में देगी 500 KM रेंज

Hyundai पेश करने जा रही अब तक की सबसे सस्ती EV, सिंगल चार्ज में देगी 500 KM रेंज

Hyundai Affordable EV: नई इलेक्ट्रिक SUV Hyundai E-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसे Hyundai Creta Electric के नीचे पोजिशन किया जाएगा. इस गाड़ी को बॉक्सी डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा.

By : सोमनाथ चटर्जी | Updated at : 09 May 2026 10:01 AM (IST)
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Hyundai आने वाले समय में भारतीय बाजार में अपनी SUV और EV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक दो नए मॉडल लॉन्च कर सकती है, जिनमें एक किफायती इलेक्ट्रिक SUV और दूसरी नई मिड-साइज SUV शामिल होगी. खास बात यह है कि Hyundai की यह नई इलेक्ट्रिक SUV कंपनी की अब तक की सबसे सस्ती EV हो सकती है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. 

Hyundai Creta EV के नीचे किया जाएगा पोजिशन

नई इलेक्ट्रिक SUV Hyundai E-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसे Hyundai Creta Electric के नीचे पोजिशन किया जाएगा. यह SUV आकार में बॉक्सी और मॉडर्न डिजाइन वाली होगी, जो स्पेस के मामले में भी काफी बेहतर मानी जा रही है. इसका मुकाबला Tata Punch EV और Tata Nexon EV जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUVs से होगा.

माना जा रहा है कि इसमें 42kWh और 49kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स मिल सकते हैं, जिनके साथ सिंगल मोटर सेट अप दिया जाएगा. एक बार चार्ज करने पर EV की रेंज लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है. यह रेंज इस सेगमेंट में काफी अच्छी मानी जाती है और रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी दूरी के लिए भी पर्याप्त होगी. परफॉर्मेंस के लिहाज से इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जा सकती है, जो फ्रंट व्हील्स को पावर देगी.

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कैसा है गाड़ी का डिजाइन?

डिजाइन की बात करें तो नई EV SUV में फ्यूचरिस्टिक स्टाइल देखने को मिल सकता है. इसमें Hyundai के खास पिक्सल डिजाइन एलिमेंट्स, फ्लश डोर हैंडल और आकर्षक अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं. वहीं इंटीरियर का लुक नई Hyundai Venue से मिलता-जुलता हो सकता है, जिसमें मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम केबिन देखने को मिलेगा.

प्रीमियम सेगमेंट में उतारी जाएगी गाड़ी

इसके अलावा Hyundai एक नई मिडसाइज SUV पर भी काम कर रही है, जिसे Hyundai Alcazar के ऊपर रखा जा सकता है. हालांकि इस SUV के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी इसे प्रीमियम सेगमेंट में उतार सकती है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि हुंडई आने वाले सालों में भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है. खासकर कंपनी की यह नई किफायती इलेक्ट्रिक SUV भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा और दिलचस्प विकल्प बन सकती है. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 09 May 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Hyundai India Hyundai Electric Car Hyundai Affordable EV
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