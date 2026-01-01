नई Seltos से लेकर Duster तक, नए साल में लॉन्च होंगी 4 बड़ी SUVs, देखें पूरी लिस्ट

अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो जनवरी 2026 आपके लिए बेहद खास हो सकता है. नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत में चार बड़ी और चर्चित SUVs लॉन्च होने वाली हैं. इनमें नई Generation की Kia Seltos, अपडेटेड Mahindra XUV 7XO, पहली इलेक्ट्रिक Maruti e-Vitara और 3rd Generation की Renault Duster शामिल हैं. ये सभी गाड़ियां नए डिजाइन, लेटेस्ट फीचर्स और दमदार टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

नई Kia Seltos

2026 Kia Seltos बिल्कुल नए अवतार में आएगी. इसका साइज मौजूदा मॉडल से थोड़ा बड़ा होगा, जिससे अंदर ज्यादा स्पेस मिलेगा. डिजाइन को भी पहले से ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर ड्राइवर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. इसके इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही रहने की उम्मीद है. इसकी बिक्री 2 जनवरी 2026 से शुरू होगी.

Mahindra XUV 7XO

Mahindra XUV 7XO असल में XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन होगा. इसमें नए LED हेडलैंप, बदली हुई टेललाइट्स और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे. फीचर्स के तौर पर 540-डिग्री कैमरा, अपडेटेड ADAS सिस्टम और कार के अंदर थिएटर मोड जैसे नए फंक्शन देखने को मिलेंगे. इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसमें पहले की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेंगे.

Maruti e-Vitara

Maruti Suzuki जनवरी 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार e-Vitara लॉन्च करेगी. यह SUV दो बैटरी ऑप्शन में आएगी, जिससे एक बार चार्ज करने पर अच्छी रेंज मिलेगी. यह मारुति की अब तक की सबसे ज्यादा फीचर वाली कारों में से एक होगी. EV चाहने वालों के लिए यह एक बड़ा और बेहतर ऑप्शन बन सकती है.

नई Renault Duster

नई Generation Renault Duster लंबे समय बाद भारतीय बाजार में वापसी करेगी. इसका डिजाइन पूरी तरह नया होगा और इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम मिलेगा. इसमें पेट्रोल और माइल्ड हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं. SUV सेगमेंट में Duster की वापसी को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह है. बता दें कि जनवरी 2026 SUV सेगमेंट के लिए धमाकेदार रहने वाला है. चाहे आपको पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक SUV चाहिए, हर तरह का ऑप्शन उपलब्ध होगा. नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सेफ्टी और शानदार डिजाइन के साथ ये चारों SUVs भारतीय बाजार में जबरदस्त मुकाबला करेंगी.

