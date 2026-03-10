TVS Sport से लेकर Honda Shine 100 तक, ये हैं कम कीमत में 70 KM माइलेज देने वाली बाइक्स

अगर आप कम बजट में एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो ज्यादा माइलेज दे और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद हो, तो भारतीय बाजार में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. लगभग 70 हजार रुपये तक के बजट में हीरो, होंडा, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनियों की कम्यूटर मोटरसाइकिल मिल जाती हैं. इन बाइक्स को खास तौर पर रोजाना ऑफिस आने-जाने या छोटे सफर के लिए बनाया जाता है. इनमें 100cc से 110cc तक के इंजन मिलते हैं, जो कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करने में मदद करते हैं.

TVS Sport देती है शानदार माइलेज

TVS Sport कम कीमत में मिलने वाली एक पॉपुलर कम्यूटर बाइक है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 55,500 रुपये के आसपास है. इस बाइक में 109.7cc का इंजन मिलता है, जो डेली यूज के लिए बेहतर है. माइलेज के मामले में यह बाइक लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज देने के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि कम बजट में ज्यादा माइलेज चाहने वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं.

Bajaj Platina 110

Bajaj Platina 110 को भारतीय बाजार में बेहतर माइलेज और आरामदायक राइड के लिए जाना जाता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 69,832 रुपये है. इस बाइक में 115.45cc का इंजन दिया गया है, जो पावर और माइलेज का बेहतर कॉम्बिनेशन देता है. कंपनी के अनुसार यह बाइक करीब 70 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. इसके साथ ही इसकी सीट और सस्पेंशन भी आरामदायक माने जाते हैं.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 कम कीमत और भरोसेमंद इंजन के कारण तेजी से पॉपुलर हुई है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 65,243 रुपये है. इस बाइक में 98cc का इंजन मिलता है, जो स्मूद और बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. माइलेज की बात करें तो यह बाइक लगभग 55 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे सकती है.

Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe भारत की सबसे पॉपुलर कम्यूटर बाइक्स में से एक है. इसकी कम कीमत, भरोसेमंद इंजन और अच्छा माइलेज इसे ग्राहकों की पहली पसंद बनाता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 57,657 रुपये है. इस बाइक में 97cc का इंजन दिया गया है और कंपनी के अनुसार यह करीब 70 kmpl तक का माइलेज दे सकती है.

