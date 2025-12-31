फुल टैंक में चलती है 800 KM, नए साल पर इतनी कीमत में खरीदें Bajaj Platina, जानें राइवल्स

गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए ऐसी बाइक की तलाश रहती है, जो लो मेंटेनेंस होने के साथ ही किफायती भी हो. भारतीय मार्केट में ऐसी ही एक बाइक Bajaj Platina 100 है, जो डेली रनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है. अगर आप नए साल में कोई सस्ती बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए Bajaj Platina एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

कितनी है Bajaj Platina 100 की कीमत ?

Bajaj Platina 100 की एक्स-शोरूम कीमत 65 हजार 407 रुपये है. इस ऑन-रोड कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस जोड़ने के बाद यह 70 से 75 हजार रुपये के बीच हो सकती है. इस बाइक को आप ब्लैक, रेड, ब्लू और सिल्वर कलर में खरीद सकते हैं.

कितनी है Bajaj Platina की पावर?

बजाज प्लेटिना 100 में कंपनी ने 102 सीसी का इंजन उपलब्ध कराया है. ये इंजन 7.9 पीएस की मैक्स पावर के साथ 8.3 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ इस बाइक का वजन करीब 117 किलोग्राम है. इस बाइक में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं. साथ ही इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक भी दिया हुआ है. साथ ही बाइक में डीआरएल, स्पीडोमीटर, फ्यूल गॉज, टैकोमीटर, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम और 200 एमएम का ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिल जाता है.

फुल टैंक कराने पर चलती है इतना

बाजार में यह बाइक होंडा शाइन (Honda Shine), टीवीएस स्पोर्ट (TVS Sports) और हीरो स्पलेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. वहीं यह देश की बेहतरीन माइलेज बाइक्स में से एक है. यह मोटरसाइकिल 11-लीटर फ्यूल टैंक के साथ लगभग 800 किलोमीटर की रेंज प्रदान कर सकती है. अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराना चाहते हैं तो हर महीने एक तय EMI पर भी आप इस बाइक को खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

इस साल बाइक-स्कूटर की रही जबरदस्त डिमांड, 2 करोड़ से ज्यादा यूनिट बिकी