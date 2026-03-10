2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Hycross खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल्स

इंडियन ऑटो मार्केट में Toyota Innova Hycross को एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV माना जाता है. इसके पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स की मार्केट में अच्छी डिमांड है. Toyota Innova Hycross की एक्स-शोरूम कीमत 18.48 लाख रुपये से शुरू होकर से लेकर 31.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है और कुल ऑन‑रोड कीमत राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग‑अलग हो सकती है.

अगर आप Toyota Innova Hycross को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो जरूरी नही यदि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इस कार को लोन पर भी खरीद सकते हैं. आइए इस गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान जानते हैं.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Toyota Innova Hycross?

नोएडा में इसके G Flet 7STR वेरिएंट की ऑन‑रोड कीमत लगभग 21.49 लाख रुपये है. बैंक से कार लोन लेने पर करीब 9% ब्याज लगता है और यह ब्याज दर आपकी सालाना किस्त यानी EMI पर डिपेंड करती है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 19.49 लाख रुपये का कार लोन मिल जाएगा.

हर महीने इतनी देनी होगी EMI

अगर आप यह कार 4 साल के लोन पर लेते हैं तो आपको हर महीने 9 फीसदी ब्याज दर से 48 हजार 520 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे. वहीं, 5 साल के लोन पर यह किस्त लगभग 40 हजार 474 रुपये होगी.

इसके साथ ही 6 साल के टाइम पीरियड में आप लगभग 35 हजार 145 रुपये और 7 साल के लोन पर 31,370 रुपये EMI भर सकते हैं. इन सभी किस्तों में 9 फीसदी ब्याज दर शामिल है. आप अधिक डाउन पेमेंट देने पर किस्तों को और कम कर सकते हैं.

Toyota Innova Hycross की राइवल कारों की बात करें तो इनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं.

