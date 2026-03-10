हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Hycross खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल्स

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Hycross खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल्स

Toyota Innova Hycross on EMI: टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन ऑटो मार्केट में Toyota Innova Hycross को एक लोकप्रिय 7-सीटर MPV माना जाता है. इसके पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स की मार्केट में अच्छी डिमांड है. Toyota Innova Hycross की एक्स-शोरूम कीमत 18.48 लाख रुपये से शुरू होकर से लेकर 31.30 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है और कुल ऑन‑रोड कीमत राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग‑अलग हो सकती है. 

अगर आप Toyota Innova Hycross को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो जरूरी नही यदि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इस कार को लोन पर भी खरीद सकते हैं. आइए इस गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान जानते हैं. 

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Toyota Innova Hycross?

नोएडा में इसके G Flet 7STR वेरिएंट की ऑन‑रोड कीमत लगभग 21.49 लाख रुपये है. बैंक से कार लोन लेने पर करीब 9% ब्याज लगता है और यह ब्याज दर आपकी सालाना किस्त यानी EMI पर डिपेंड करती है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको ज्यादा लोन मिल सकता है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 19.49 लाख रुपये का कार लोन मिल जाएगा. 

हर महीने इतनी देनी होगी EMI

अगर आप यह कार 4 साल के लोन पर लेते हैं तो आपको हर महीने 9 फीसदी ब्याज दर से 48 हजार 520 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे. वहीं, 5 साल के लोन पर यह किस्त लगभग 40 हजार 474 रुपये होगी.

इसके साथ ही 6 साल के टाइम पीरियड में आप लगभग 35 हजार 145 रुपये और 7 साल के लोन पर 31,370 रुपये EMI भर सकते हैं. इन सभी किस्तों में 9 फीसदी ब्याज दर शामिल है. आप अधिक डाउन पेमेंट देने पर किस्तों को और कम कर सकते हैं. 

Toyota Innova Hycross की राइवल कारों की बात करें तो इनमें Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Kia Carens और Maruti Suzuki Invicto जैसी गाड़ियों के नाम शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें:-

अब दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर कराना होगा आसान! सरकार खत्म करने जा रही ये बड़ी झंझट 

Published at : 10 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Toyota Motors Toyota Innova Hycross Toyota Innova On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Hycross खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल्स
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Toyota Innova Hycross खरीदने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए राइवल्स
ऑटो
सिर्फ 1800 की EMI पर मिल जाएगी ये बाइक, फुल टैंक में चल सकती है 700 किलोमीटर, जानें कीमत
सिर्फ 1800 की EMI पर मिल जाएगी ये बाइक, फुल टैंक में चल सकती है 700 किलोमीटर
ऑटो
अब दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर कराना होगा आसान! सरकार खत्म करने जा रही ये बड़ी झंझट
अब दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर कराना होगा आसान! सरकार खत्म करने जा रही ये बड़ी झंझट
ऑटो
Mercedes-Benz CLA Electric: चलाने में कैसी है मर्सिडीज की ये इलेक्ट्रिक सेडान? यहां जानिए रिव्यू
Mercedes-Benz CLA Electric: चलाने में कैसी है मर्सिडीज की ये इलेक्ट्रिक सेडान? यहां जानिए रिव्यू
Advertisement

वीडियोज

Global Oil Crisis: जंग की आग में स्वाहा हुई पाकिस्तानी Economy! | Pakistan | Israel Iran War | Trump
Oil Crisis: तेल को लेकर मचे हाहाकार के बीच पुतिन ने किसको दिया ऑफर? | US Israel Iran War | Trump
Pakistan Oil Crisis: युद्ध ने निकाला शहबाज का तेल ! | Iran-Israel War Update
BYD Blade Battery Gen 2 क्या कर देगी Petrol और Diesel की छुट्टी ? #byd #tesla | Auto Live
Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्टॉक, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल? योगी सरकार ने लिया ये फैसला
स्टॉक, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी मुश्किल? योगी सरकार ने लिया ये फैसला
इंडिया
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
'शशि थरूर का माइक किया बंद, राहुल गांधी को...', गौरव गोगोई ने स्पीकर ओम बिरला पर लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
यूटिलिटी
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget