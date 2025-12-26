हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नई रेनॉल्ट डस्टर से लेकर महिंद्रा XUV 7XO तक, 2026 में आ रही ये 10 नई दमदार SUVs, देखें लिस्ट

साल 2026 भारतीय SUV बाजार के लिए खास रहने वाला है. नई Renault Duster, Tata Sierra EV, Mahindra XUV 7XO और Kia Seltos समेत 10 नई दमदार SUVs लॉन्च होंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

अगले साल 2026 में भारतीय SUV सेगमेंट में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी. Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Mahindra, Kia, Renault और Nissan जैसे बड़े ब्रांड एक के बाद एक नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं. इनमें पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक SUVs भी शामिल होंगी. 2026 का साल SUV खरीदने वालों के लिए कई नए और शानदार विकल्प लेकर आने वाला है. आइए इन अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Tata की इलेक्ट्रिक SUVs

  • Tata Motors इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. वित्त वर्ष 2026 में कंपनी Tata Sierra EV और बिल्कुल नई Punch EV को लॉन्च करेगी. इसके बाद साल के अंत में Avinya रेंज की शुरुआत होगी, जो Tata की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी. Sierra EV को दो बैटरी ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. Punch EV में डिजाइन और इंटीरियर दोनों में बदलाव देखने को मिलेंगे. वहीं Avinya, JLR के EMA आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी और सबसे प्रीमियम EV मानी जाएगी.

New Renault Duster और Nissan Tecton

  • Renault ने पुष्टि कर दी है कि नई जनरेशन Duster को 26 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च किया जाएगा. यह SUV CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनेगी और शुरुआत में पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी. डिजाइन और इंटीरियर पहले से ज्यादा मॉडर्न होगा. Renault Duster पर आधारित Nissan Tecton भी 2026 की शुरुआत में भारत में एंट्री कर सकती है. दोनों SUVs मिड-साइज सेगमेंट में Creta और Seltos को टक्कर देंगी.

Maruti Suzuki e Vitara की इलेक्ट्रिक एंट्री

  • Maruti Suzuki पहली बार पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV e Vitara के साथ EV सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. यह SUV नए Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी का विकल्प मिलेगा. बड़ी बैटरी के साथ इसकी रेंज 543 किलोमीटर तक हो सकती है. यह SUV भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग भी हासिल कर चुकी है.

Mahindra XUV 7XO और Vision S

  • Mahindra अपनी Popular XUV700 का नया वर्जन XUV 7XO नाम से लॉन्च करने जा रही है. इसमें नया डिजाइन और ट्रिपल स्क्रीन वाला प्रीमियम केबिन मिलेगा. इसके अलावा Vision S का प्रोडक्शन वर्जन भी 2026 के अंत तक आ सकता है, जो Scorpio-N से छोटा लेकिन दमदार SUV होगा.

Hyundai Compact EV और New Kia Seltos

  • Hyundai 2026 में अपनी पहली लोकली बनी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करेगी, जो ग्लोबल Inster पर बेस्ड हो सकती है. वहीं नई जनरेशन Kia Seltos की कीमतों का ऐलान 2 जनवरी 2026 को होगा. इसके साथ Kia अगले साल Sorento Hybrid भी पेश कर सकती है.

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल 

Published at : 26 Dec 2025 03:39 PM (IST)
New Renault Duster Mahindra XUV 7XO Upcoming SUVs In India 2026 New SUVs India
