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हिंदी न्यूज़ऑटो50 KM की स्पीड पर फेल हुई Tata Sierra तो सेफ्टी पर उठ गए सवाल! क्या है पूरी सच्चाई?

50 KM की स्पीड पर फेल हुई Tata Sierra तो सेफ्टी पर उठ गए सवाल! क्या है पूरी सच्चाई?

Tata Sierra Viral Video: टाटा सिएरा को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 50 kmph की स्पीड पर गाड़ी का आगे का पहिया बुरे तरीके से डैमेज हो गया है. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 Mar 2026 10:54 AM (IST)
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टाटा सिएरा भारतीय बाजार में पिछले साल ही लॉन्च की गई थी. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा गया है कि Tata Sierra का एक्सल (Axle) करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर टूट गया. इस वीडियो में गाड़ी का आगे का पहिया बुरी तरह डैमेज दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोगों के मन में इस SUV की मजबूती और सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं. हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

वीडियो में क्या आया सामने?

वीडियो सामने आने के बाद Tata Motors का भी इस मामले में रिएक्शन सामने आया है. कंपनी ने गाड़ी के मालिक से संपर्क किया है और गाड़ी को जांच के लिए वर्कशॉप में लाने को कहा है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सर्विस टीम के साथ संपर्क में रहें, ताकि असली कारण पता लगाया जा सके.

 
 
 
 
 
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हाल ही में इसी कार से जुड़ा एक और हादसा सामने आया था, जिसमें टेस्ट ड्राइव के दौरान गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और दूसरी गाड़ियों से टकराकर गड्ढे में गिर गई. इस घटना में लोग घायल जरूर हुए, लेकिन कार के एयरबैग समय पर खुल गए और मजबूत बॉडी के कारण बड़ी जान-माल की हानि नहीं हुई. 

Tata Sierra के फीचर्स

अगर कार के फीचर्स की बात करें, तो Tata Sierra एक नई जनरेशन की SUV है, जिसमें आधुनिक इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा जल्द कंपनी इसे  इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत मानी जाती है. इसे भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है और इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 18 Mar 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Sierra Tata Sierra Viral Video Tata Sierra Axle
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