EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना इंदौर की तरह खाक हो जाएगा घर

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोग घर पर चार्जिंग पॉइंट लगवा रहे हैं. लेकिन अगर इसे सही तरीके से न लगाया जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है. EV चार्जिंग में हाई वोल्टेज बिजली का लगातार इस्तेमाल होता है, इसलिए छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. 18 मार्च, बुधवार को इंदौर में हुई घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसमें लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. आइए जानतें हैं कि EV चार्जिंग लगाते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

कैसे हुआ इंदौर हादसा?

दरअसल, इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार सुबह एक मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अचानक आग लग गई. कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में कई लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

EV चार्जिंग क्यों हो सकती है खतरनाक?

इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में लगातार हाई वोल्टेज बिजली का उपयोग होता है. अगर वायरिंग, चार्जर या कनेक्शन सही न हो, तो शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. इंदौर की घटना यह बताती है कि गलत इंस्टॉलेशन या खराब क्वालिटी के उपकरण कितने खतरनाक हो सकते हैं.

चार्जिंग पॉइंट लगवाते समय क्या ध्यान रखें?

घर में EV चार्जिंग पॉइंट लगवाते समय हमेशा सर्टिफाइड और अनुभवी इलेक्ट्रिशियन की मदद लें. गलत वायरिंग या कमजोर कनेक्शन बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. हमेशा कंपनी की ओर से दिए गए चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें. सस्ते और लोकल अप्लायंसेज जल्दी गर्म होते हैं और आग का कारण बन सकते हैं. साथ ही, एक अलग डेडिकेटेड बिजली लाइन लगवाना बेहतर रहता है, जिससे लोड सही तरीके से संभाला जा सके.





चार्जिंग पॉइंट ऐसी जगह लगाएं जहां एयर सर्कुलेशन बेहतर हो और आसपास कोई ज्वलनशील चीज न हो. बंद जगह पर चार्जिंग करने से गर्मी बढ़ सकती है, जिससे खतरा बढ़ता है. इसके अलावा MCB और RCCB जैसे सेफ्टी डिवाइस जरूर लगवाएं. ये किसी भी खराबी की स्थिति में तुरंत बिजली बंद कर देते हैं. सही अर्थिंग भी बहुत जरूरी होती है, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाती है.

चार्जिंग के दौरान रखें ये सावधानियां

जब गाड़ी चार्ज हो रही हो, तो उसे लंबे समय तक बिना निगरानी के न छोड़ें. अगर चार्जर या केबल ज्यादा गर्म हो रही हो, तो तुरंत चार्जिंग बंद करें. चार्जिंग के दौरान आसपास ज्वलनशील चीजें न रखें और पानी या नमी से भी बचाएं. छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसे को रोक सकती हैं.

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