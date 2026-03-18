हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोEV का चार्जिंग पॉइंट लगवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना इंदौर की तरह खाक हो जाएगा घर

EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना इंदौर की तरह खाक हो जाएगा घर

Indore Fire Tragedy: इंदौर में EV चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से बड़ा हादसा हुआ, आग लगने के बाद गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर जल गया. आइए जानें चार्जिंग पॉइंट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें.

By : गौतम सिंह | Updated at : 18 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और लोग घर पर चार्जिंग पॉइंट लगवा रहे हैं. लेकिन अगर इसे सही तरीके से न लगाया जाए, तो यह खतरनाक हो सकता है. EV चार्जिंग में हाई वोल्टेज बिजली का लगातार इस्तेमाल होता है, इसलिए छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है. 18 मार्च, बुधवार को इंदौर में हुई घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसमें लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. आइए जानतें हैं कि EV चार्जिंग लगाते समय किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

कैसे हुआ इंदौर हादसा?

दरअसल, इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार सुबह एक मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे अचानक आग लग गई. कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में कई लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

EV चार्जिंग क्यों हो सकती है खतरनाक?

इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग में लगातार हाई वोल्टेज बिजली का उपयोग होता है. अगर वायरिंग, चार्जर या कनेक्शन सही न हो, तो शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है. इंदौर की घटना यह बताती है कि गलत इंस्टॉलेशन या खराब क्वालिटी के उपकरण कितने खतरनाक हो सकते हैं.

चार्जिंग पॉइंट लगवाते समय क्या ध्यान रखें?

  • घर में EV चार्जिंग पॉइंट लगवाते समय हमेशा सर्टिफाइड और अनुभवी इलेक्ट्रिशियन की मदद लें. गलत वायरिंग या कमजोर कनेक्शन बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं. हमेशा कंपनी की ओर से दिए गए चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें. सस्ते और लोकल अप्लायंसेज जल्दी गर्म होते हैं और आग का कारण बन सकते हैं. साथ ही, एक अलग डेडिकेटेड बिजली लाइन लगवाना बेहतर रहता है, जिससे लोड सही तरीके से संभाला जा सके.

  • चार्जिंग पॉइंट ऐसी जगह लगाएं जहां एयर सर्कुलेशन बेहतर हो और आसपास कोई ज्वलनशील चीज न हो. बंद जगह पर चार्जिंग करने से गर्मी बढ़ सकती है, जिससे खतरा बढ़ता है. इसके अलावा MCB और RCCB जैसे सेफ्टी डिवाइस जरूर लगवाएं. ये किसी भी खराबी की स्थिति में तुरंत बिजली बंद कर देते हैं. सही अर्थिंग भी बहुत जरूरी होती है, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाती है.

चार्जिंग के दौरान रखें ये सावधानियां

जब गाड़ी चार्ज हो रही हो, तो उसे लंबे समय तक बिना निगरानी के न छोड़ें. अगर चार्जर या केबल ज्यादा गर्म हो रही हो, तो तुरंत चार्जिंग बंद करें. चार्जिंग के दौरान आसपास ज्वलनशील चीजें न रखें और पानी या नमी से भी बचाएं. छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसे को रोक सकती हैं.

ये भी पढ़ें: मलेशिया में लॉन्च हुई Jetour T2, इन गाड़ियों को देगी सीधी टक्कर, जानें भारत में कितनी होगी कीमत?

About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
Read More
Published at : 18 Mar 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Indore Fire News Indore Fire Tragedy EV Charging Safety Tips Indore EV Fire Incident Electric Car Charging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना इंदौर की तरह खाक हो जाएगा घर
EV का चार्जिंग पॉइंट लगवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान? वरना इंदौर की तरह खाक हो जाएगा घर
ऑटो
50 KM की स्पीड पर फेल हुई Tata Sierra तो सेफ्टी पर उठ गए सवाल! क्या है पूरी सच्चाई?
50 KM की स्पीड पर फेल हुई Tata Sierra तो सेफ्टी पर उठ गए सवाल! क्या है पूरी सच्चाई?
ऑटो
बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में भी बेहतरीन माइलेज देती हैं ये CNG कारें, इनके सामने BULLET भी महंगी
बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में भी बेहतरीन माइलेज देती हैं ये CNG कारें, इनके सामने BULLET भी महंगी
ऑटो
ADAS फीचर्स के साथ जल्द आ रही Skoda Kushaq 2026 फेसलिफ्ट,जानें राइवल्स और कीमत
ADAS फीचर्स के साथ जल्द आ रही Skoda Kushaq 2026 फेसलिफ्ट,जानें राइवल्स और कीमत
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने को बेकरार पाकिस्तान... अताउल्लाह तरार बोले- 'ईरान को समझाएंगे, मुझे लगता है हम...'
महाराष्ट्र
Ahilyanagar News: स्कूल से लौट रही क्लास-6 की छात्रा पर एसिड अटैक! हमलावर फरार, इलाके में दहशत
अहिल्यानगर में स्कूल से लौट रही क्लास-6 की छात्रा पर एसिड अटैक! हमलावर फरार, इलाके में दहशत
विश्व
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर दिखा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर दिखा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
क्रिकेट
पाकिस्तान पर भड़का अफगानिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, काबुल हमले के बाद भारत से कर दी ये बड़ी अपील
पाकिस्तान पर भड़का अफगानिस्तानी क्रिकेट प्लेयर, काबुल हमले के बाद भारत से कर दी ये बड़ी अपील
बॉलीवुड
The Kerala BO Day 19:  'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार किया बड़ा कमाल, कलेक्शन 50 करोड़ के हुआ पार, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार को भी धुआंधार किया कलेक्शन, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
ट्रेंडिंग
Video: “मुंबई लोकल बनी डांस फ्लोर!
“मुंबई लोकल बनी डांस फ्लोर!" विदेशी लड़के ने पंजाबी गाने पर पूरी बोगी को नचाया, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
भारत में रोजाना कितनी LPG का होता है इस्तेमाल? किचन पर संकट के बादल के बीच जानें जवाब
भारत में रोजाना कितनी LPG का होता है इस्तेमाल? किचन पर संकट के बादल के बीच जानें जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget