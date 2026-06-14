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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत की इस सड़क पर सफर करना पड़ सकता है सबसे महंगा, टोल चार्ज जानकर चौंक जाएंगे

भारत की इस सड़क पर सफर करना पड़ सकता है सबसे महंगा, टोल चार्ज जानकर चौंक जाएंगे

Most Expensive Toll Road: भारत में कुछ ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं जहां टोल शुल्क काफी ज्यादा है. जानिए कौन सा मार्ग सबसे महंगा माना जाता है और यात्रियों को क्यों चुकानी पड़ती है इतनी बड़ी रकम.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 01:58 PM (IST)
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Most Expensive Toll Road: भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. इन सड़कों की वजह से लंबी दूरी का सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो गया है. लेकिन बेहतर सड़क और कम यात्रा समय की एक कीमत भी होती है. यही कीमत टोल टैक्स के रूप में वाहन चालकों को चुकानी पड़ती है. देश में कई ऐसे हाईवे हैं जहां टोल शुल्क काफी ज्यादा है, लेकिन जब सबसे महंगे टोल मार्गों की बात होती है तो मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का नाम सबसे ऊपर आता है. 

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे चर्चित मार्गों में शामिल है. तेज रफ्तार, शानदार सड़क और आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर यह एक्सप्रेसवे यात्रियों का काफी समय बचाता है. हालांकि इसके लिए जेब भी ढीली करनी पड़ती है. यही वजह है कि पहली बार इस मार्ग पर सफर करने वाले लोग अक्सर टोल शुल्क जानकर हैरान रह जाते हैं.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे क्यों माना जाता है सबसे महंगा?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 94.5 किलोमीटर है. इसे देश का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे भी माना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्ग पर एक कार चालक को एक तरफ के सफर के लिए करीब 320 रुपये तक टोल देना पड़ता है. यानी प्रति किलोमीटर टोल खर्च देश के कई अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में ज्यादा माना जाता है. यही कारण है कि इसे भारत के सबसे महंगे टोल मार्गों में गिना जाता है. 

इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मुंबई और पुणे के बीच यात्रा समय को काफी कम कर देता है. जहां पहले यह सफर लगभग 3 घंटे या उससे अधिक समय लेता था, वहीं अब इसे काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है. बेहतर सड़क गुणवत्ता और तेज यात्रा सुविधा इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसी वजह से हर दिन हजारों वाहन इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं.

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महंगा टोल लेकिन समय की बड़ी बचत

कई वाहन चालक मानते हैं कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का टोल ज्यादा है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सुविधा भी खास है. यह मार्ग ट्रैफिक कम करने, यात्रा को सुरक्षित बनाने और ईंधन की बचत में मदद करता है. यही कारण है कि भारी टोल के बावजूद इस एक्सप्रेसवे की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है. हाल के वर्षों में यहां नई सुरंगों, पुलों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हुआ है, जिससे सफर और बेहतर हुआ है. 

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाने और उनका रखरखाव करने में भारी निवेश लगता है, जिसकी भरपाई टोल के जरिए की जाती है. आने वाले समय में देश के कई नए एक्सप्रेसवे भी इसी तरह की सुविधाएं देने वाले हैं. हालांकि यात्रियों के लिए यह जरूरी है कि लंबी यात्रा की योजना बनाते समय ईंधन खर्च के साथ टोल शुल्क को भी अपने बजट में शामिल करें. क्योंकि कई बार टोल पर होने वाला खर्च आपकी यात्रा लागत को काफी बढ़ा सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 14 Jun 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
Expressway Toll Most Expensive Toll Road India Toll Charges Highway Travel
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