भारत की इस सड़क पर सफर करना पड़ सकता है सबसे महंगा, टोल चार्ज जानकर चौंक जाएंगे

Most Expensive Toll Road: भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. इन सड़कों की वजह से लंबी दूरी का सफर पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो गया है. लेकिन बेहतर सड़क और कम यात्रा समय की एक कीमत भी होती है. यही कीमत टोल टैक्स के रूप में वाहन चालकों को चुकानी पड़ती है. देश में कई ऐसे हाईवे हैं जहां टोल शुल्क काफी ज्यादा है, लेकिन जब सबसे महंगे टोल मार्गों की बात होती है तो मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का नाम सबसे ऊपर आता है.

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे चर्चित मार्गों में शामिल है. तेज रफ्तार, शानदार सड़क और आधुनिक सुविधाओं के लिए मशहूर यह एक्सप्रेसवे यात्रियों का काफी समय बचाता है. हालांकि इसके लिए जेब भी ढीली करनी पड़ती है. यही वजह है कि पहली बार इस मार्ग पर सफर करने वाले लोग अक्सर टोल शुल्क जानकर हैरान रह जाते हैं.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे क्यों माना जाता है सबसे महंगा?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई करीब 94.5 किलोमीटर है. इसे देश का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे भी माना जाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस मार्ग पर एक कार चालक को एक तरफ के सफर के लिए करीब 320 रुपये तक टोल देना पड़ता है. यानी प्रति किलोमीटर टोल खर्च देश के कई अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में ज्यादा माना जाता है. यही कारण है कि इसे भारत के सबसे महंगे टोल मार्गों में गिना जाता है.

इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मुंबई और पुणे के बीच यात्रा समय को काफी कम कर देता है. जहां पहले यह सफर लगभग 3 घंटे या उससे अधिक समय लेता था, वहीं अब इसे काफी कम समय में पूरा किया जा सकता है. बेहतर सड़क गुणवत्ता और तेज यात्रा सुविधा इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसी वजह से हर दिन हजारों वाहन इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं.

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महंगा टोल लेकिन समय की बड़ी बचत

कई वाहन चालक मानते हैं कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का टोल ज्यादा है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली सुविधा भी खास है. यह मार्ग ट्रैफिक कम करने, यात्रा को सुरक्षित बनाने और ईंधन की बचत में मदद करता है. यही कारण है कि भारी टोल के बावजूद इस एक्सप्रेसवे की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है. हाल के वर्षों में यहां नई सुरंगों, पुलों और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हुआ है, जिससे सफर और बेहतर हुआ है.

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाने और उनका रखरखाव करने में भारी निवेश लगता है, जिसकी भरपाई टोल के जरिए की जाती है. आने वाले समय में देश के कई नए एक्सप्रेसवे भी इसी तरह की सुविधाएं देने वाले हैं. हालांकि यात्रियों के लिए यह जरूरी है कि लंबी यात्रा की योजना बनाते समय ईंधन खर्च के साथ टोल शुल्क को भी अपने बजट में शामिल करें. क्योंकि कई बार टोल पर होने वाला खर्च आपकी यात्रा लागत को काफी बढ़ा सकता है.

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