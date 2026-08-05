Creta EV खरीदने का प्लान? 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट पर जानें EMI

Hyundai Creta EV Down Payment: इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है. लोग अब पेट्रोल और डीजल गाड़ी छोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं. लेकिन अभी इंडिया में EV गाड़ियां बेहद ही महंगी हैं. जिसके चलते लोग EV गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं. लेकिन आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि, आप कैसे हुंडई इलेक्ट्रिक खरीद सकते हैं.

हुंडई की पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन हुंडई क्रेटा ईवी को लेकर ग्राहकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

हालांकि, प्रीमियम फीचर्स से लैस इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत देखकर कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे खरीदा जाये. अगर आपका बजट भी एक बार में पूरी रकम चुकाने का नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है. आसान फाइनेंस और बैंक लोन ऑप्शंस की मदद से आप कम डाउन पेमेंट देकर भी इस गाड़ी को अपने घर ला सकते हैं. अगर आप अपनी जेब से केवल 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने का मन बना रहे हैं तो चलिए समझते हैं कि इसके बाद आपकी हर महीने की किस्त यानी ईएमआई कितनी बनेगी.

क्या है ऑन-रोड कीमत?

बता दें कि, हुंडई क्रेटा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 18.03 लाख रुपये से शुरू होती है. जबकि, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, आरटीओ, और अन्य जरूरी टैक्स जोड़ते हैं तो इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत लगभग 19.20 लाख रुपये से लेकर 19.50 लाख रुपये के आसपास बैठती है.

मान लीजिए कि क्रेटा ईवी के बेस वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 19.20 लाख रुपये है. ऐसे में अगर आप 2 लाख रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट नगद दे देते हैं और बाकी बची हुई रकम यानी लगभग 17.20 लाख रुपये का आपको बैंक से कार लोन लेना होगा. इसी 17.20 लाख रुपये के लोन अमाउंट पर आपकी महीने की किस्त तय की जाएगी.

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कितनी बनेगी EMI?

आपको बता दें कि, जब आप 17.20 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो बैंक आपकी वित्तीय स्थिति और क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर तय करता है. अगर हम मान लें कि बैंक आपको 9.5% की औसतन सालाना ब्याज दर पर लोन दे रहा है तो अलग-अलग टेन्योर के हिसाब से आपकी ईएमआई इस प्रकार बनेगी:

3 साल: अगर आप 3 साल की समय चुनते हैं तो आपको हर महीने लगभग 55,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये तक की ईएमआई चुकानी होगी. इसमें लोन बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा और ब्याज भी कम लगेगा.

अगर आप 3 साल की समय चुनते हैं तो आपको हर महीने लगभग 55,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये तक की ईएमआई चुकानी होगी. इसमें लोन बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा और ब्याज भी कम लगेगा. 5 साल: बता दें कि, ज्यादातर लोग 5 साल का कार्यकाल चुनना पसंद करते हैं. 60 महीने की अवधि के लिए आपकी महीने की किस्त घटकर लगभग 36,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये के बीच आ जाएगी.

बता दें कि, ज्यादातर लोग 5 साल का कार्यकाल चुनना पसंद करते हैं. 60 महीने की अवधि के लिए आपकी महीने की किस्त घटकर लगभग 36,000 रुपये से लेकर 37,000 रुपये के बीच आ जाएगी. 7 साल: अगर आप महीने का खर्च और कम रखना चाहते हैं और 7 साल की लंबी अवधि का विकल्प चुनते तो आपकी ईएमआई लगभग 28,000 रुपये से लेकर 29,000 रुपये प्रति महीना बनेगी.





क्रेटा ईवी की खासियतें?

बता दें कि, हुंडई क्रेटा ईवी केवल अपने लुक्स के लिए ही नहीं बल्कि अपनी आधुनिक तकनीक के लिए भी काफी पसंद की जा रही है. इसमें कंपनी ने लगभग 42 kWh से लेकर 51.4 kWh तक के बैटरी पैक का विकल्प दिया है. यह कार सिंगल फुल चार्ज में 390 किलोमीटर से लेकर 475 किलोमीटर तक की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है.

जबकि इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है जिससे इसकी बैटरी बेहद कम समय में चार्ज हो जाती है. केबिन में आपको 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 एडब्ल्यूएएस जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

हमेशा इन बातों का रखें ध्यान

कार लोन लेते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर बैंक की ब्याज दरें और प्रोसेसिंग फीस अलग-अलग हो सकती हैं. आपका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा बैंक आपको उतनी ही कम ब्याज दर पर लोन ऑफर करेगा.

जबकि इसके अलावा अगर आप चाहें तो 2 लाख रुपये से थोड़ी अधिक डाउन पेमेंट देकर अपनी हर महीने की किस्त को और भी कम कर सकते हैं. किसी भी डीलरशिप पर डील फाइनल करने से पहले अलग-अलग बैंकों के लोन ऑफर्स और ईएमआई ऑप्शंस की तुलना जरूर कर लें.

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