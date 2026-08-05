Creta EV को बेचने पर मिलेगी 60% रीसेल वैल्यू, जानें कंपनी का प्लान

अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं और Hyundai Creta Electric आपकी पसंदीदा कारों में शामिल है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. इलेक्ट्रिक कार खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि कुछ साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी और अगर कार बेचनी पड़ी तो अच्छा दाम मिलेगा या नहीं.

Hyundai ने अपनी Creta Electric के साथ एक खास Buyback Program पेश किया है. कंपनी का मानना है कि यह योजना ग्राहकों का भरोसा बढ़ाएगी और उन्हें बिना किसी चिंता के इलेक्ट्रिक कार खरीदने का फैसला लेने में मदद करेगी.

क्या होगा इस प्रोग्राम का फायदा?

Hyundai के इस नए बायबैक प्रोग्राम के तहत कंपनी ग्राहकों को एक खास रीसेल वैल्यू का भरोसा दे रही है. अगर ग्राहक इस योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है तो 3 साल बाद Creta Electric की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत का 60 फीसदी तक वापस मिल सकता है. इसका मतलब यह है कि ग्राहक को पहले से ही यह अंदाजा रहेगा कि भविष्य में कार बेचने पर उसे लगभग कितनी कीमत मिल सकती है?

पिछले कुछ सालों में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ी है. सरकार भी लगातार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है और कई ऑटो कंपनियां नए-नए EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं. हालांकि, इसके बावजूद कई लोग अभी भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने से हिचकिचाते हैं.

Hyundai का यह Buyback Program इन्हीं समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करता है. कंपनी चाहती है कि ग्राहक भविष्य की चिंता किए बिना Creta Electric खरीदें और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से वापस बेच सकें. हालांकि, कंपनी का यह Buyback Program बिना किसी शर्त के लागू नहीं होगा. इसका फायदा लेने के लिए ग्राहक को कंपनी की ओर से तय किए गए नियमों का पालन करना होगा.

गाड़ी की सर्विस Hyundai सर्विस सेंटर पर करानी होगी, कार की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और उसे निर्धारित सीमा से ज्यादा नहीं चलाया गया होना चाहिए. इसके अलावा गाड़ी में किसी प्रकार का बड़ा नुकसान या बदलाव नहीं होना चाहिए.

गाड़ी की ड्राइविंग रेंज और फीचर्स

अगर कार कंपनी की तय गाइडलाइन के हिसाब से सही स्थिति में पाई जाती है, तभी ग्राहक इस योजना का लाभ उठा सकेगा. इसलिए कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी Hyundai डीलरशिप से इस स्कीम की पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा.

Hyundai Creta Electric की बात करें तो इसे कंपनी ने मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में उतारा है. यह SUV दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ मौजूद है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही मॉडल चुन सकें.

कंपनी का दावा है कि इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 510 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है, जबकि दूसरे बैटरी ऑप्शन के साथ भी लंबी दूरी आसानी से तय की जा सकती है.

इसके अलावा यह SUV DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को कम समय में काफी हद तक चार्ज किया जा सकता है. लंबे सफर के दौरान यह सुविधा काफी उपयोगी साबित होती है, क्योंकि चार्जिंग के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता.

गाड़ी के फीचर्स और सेफ्टी

फीचर्स के मामले में भी Hyundai Creta Electric किसी प्रीमियम SUV से कम नहीं है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं.

सेफ्टी के लिए इसमें Level-2 ADAS, मल्टीपल एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और कई एडवांस सेफ्टी सिस्टम भी मिलते हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की आधुनिक इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल करते हैं.

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