मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोIndian Railways Train Engine Colour : इंजन के रंग से पता चलती हैं ये बातें, 99% लोगों को नहीं होतीं पता

Indian Railways Train Engine Colour : इंजन के रंग से पता चलती हैं ये बातें, 99% लोगों को नहीं होतीं पता

Indian Railways Train Engine Colour : भारतीय रेलवे में इंजन का रंग सिर्फ उसकी पहचान नहीं होता, बल्कि उससे यह भी पता चलता है कि वह किस तरह की ट्रेन या किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 04 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Railways Train Engine Colour : रेल यात्रा के दौरान ज्यादातर लोगों का ध्यान ट्रेन की बोगियों, सीट या सफर पर होता है, लेकिन बहुत कम लोग इंजन के रंग पर ध्यान देते हैं. वहीं जो लोग इन रंगो पर ध्यान देते हैं वह अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इनके रंग अलग क्यों होते हैं या इनका असली मतलब क्या है. दरअसल भारतीय रेलवे में इंजन का रंग सिर्फ उसकी पहचान नहीं होता, बल्कि उससे यह भी पता चलता है कि वह किस तरह की ट्रेन या किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इंजन के रंग से कौन सी बातें पता चलती हैं. 

अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं ट्रेन के इंजन?

भारतीय रेलवे में इंजन अलग-अलग रंगों में इसलिए दिखाई देते हैं जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सके. इंजन का रंग देखकर यह समझा जा सकता है कि वह किस तरह की ट्रेन खींच रहा है या उसका यूज किस काम के लिए किया जा रहा है.

इंजन के रंग से कौन सी बातें पता चलती हैं?

1. लाल रंग का इंजन - अगर आपको किसी ट्रेन में लाल रंग का इंजन दिखाई दे, तो समझिए कि वह आमतौर पर पैसेंजर, मेल या मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ लगाया जाता है. लाल रंग का इंजन सामान्य श्रेणी की ट्रेनों को खींचने का काम करता है. 

2.  नीले रंग का इंजन - नीले रंग का इंजन आमतौर पर सुपरफास्ट, राजधानी और दूरंतो जैसी तेज रफ्तार और प्रीमियम ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है. अगर किसी ट्रेन में नीला इंजन लगा है, तो यह उसकी तेज गति वाली श्रेणी की पहचान माना जाता है. 

यह भी पढ़ें - नई गाड़ियों में कैसे चलेगा V2V सिस्टम, कितनी होगी इसकी रेंज?

3. सफेद रंग का इंजन - सफेद रंग का इंजन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है. ये इंजन बिजली से चलते हैं और इन्हें ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. 

4. पीले रंग का इंजन - पीले रंग के इंजन का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेनों में नहीं किया जाता है. इन इंजनों का यूज रेलवे ट्रैक की मरम्मत, रखरखाव और निरीक्षण जैसे कामों के लिए किया जाता ह.  जहां रेलवे लाइन पर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है, वहां अक्सर ऐसे इंजन देखने को मिलते हैं. 

इंजन का रंग देखकर क्या पता लगाया जा सकता है?

भारतीय रेलवे में इंजन का रंग देखकर यह समझा जा सकता है कि वह सामान्य पैसेंजर या मेल ट्रेन के साथ है, सुपरफास्ट ट्रेन खींच रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है या फिर ट्रैक के रखरखाव और निरीक्षण के काम में लगाया गया है.  इंजन का रंग उसके काम और यूज की जानकारी देता है. 

यह भी पढ़ें - Car Parking Tips: कई दिन से खड़ी कार में सबसे पहले क्या होता है खराब? ऐसे करें चेक

Published at : 04 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Auto Indian Railways Train Engine Colour Train Engine Colour Meaning Engine Colour Meaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Indian Railways Train Engine Colour : इंजन के रंग से पता चलती हैं ये बातें, 99% लोगों को नहीं होतीं पता
इंजन के रंग से पता चलती हैं ये बातें, 99% लोगों को नहीं होतीं पता
ऑटो
Car Tyre Colour Facts : सफेद से काला क्यों कर दिया गया टायर का रंग? यह सच नहीं जानते होंगे आप
सफेद से काला क्यों कर दिया गया टायर का रंग? यह सच नहीं जानते होंगे आप
ऑटो
BYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम
BYD EV पर मिल रहा बड़ा ऑफर, खरीदना हुआ आसान, EMI भी कम
ऑटो
बिजली नहीं, अब एथेनॉल से चार्ज होगी EV
बिजली नहीं, अब एथेनॉल से चार्ज होगी EV
Advertisement

वीडियोज

Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
TMC में वापस जाएंगे बागी? NDA की बैठक के बाद दिल्ली से बंगाल तक बढ़ी हलचल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी...', केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अरशद मदनी
'जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से माफी...', केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले अरशद मदनी
क्रिकेट
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
यश दयाल से जयंत यादव तक, नए सीजन से पहले 4 स्टार खिलाड़ियों की बदली टीम
बॉलीवुड
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
इंडिया
Xप्लेन: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
क्या SC के फैसले से शादीशुदा और लिव-इन पार्टनर में कोई फर्क नहीं?
इंडिया
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश को आपत्ति, भारत ने दिया ये जवाब
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश को आपत्ति, भारत ने दिया ये जवाब
इंडिया
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
जन्म-मृत्यु पंजीकरण के बदले नियम, संसद से पास नए बिल में क्या खास?
विश्व
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना
ENT LIVE
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
Dipika Kakar का तीसरा Infusion Session, Cancer Treatment के दौरान दिखीं भावुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
Bigg Boss 20 में क्या होगा Karan Arjun Twist? Salman Khan के Hint से बढ़ी हलचल
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Embed widget