पेट्रोल को मिलेगी बड़ी चुनौती, नितिन गडकरी ने 100% इथेनॉल फ्यूल को दी हरी झंडी

100 Percent Ethanol Fuel: भारत में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस फैसले को देश के ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लंबे समय से सरकार पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है.

फिलहाल देश में E20 फ्यूल का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन अब 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है. इस कदम का उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, किसानों को फायदा पहुंचाना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना सफल होती है, तो आने वाले वर्षों में भारत के ईंधन बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

क्या है 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल और क्यों है यह खास?

इथेनॉल एक जैविक ईंधन है, जिसे मुख्य रूप से गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. अभी देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाकर E20 जैसे ईंधन का उपयोग किया जा रहा है. लेकिन 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल पूरी तरह इथेनॉल आधारित होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि इससे पेट्रोल की खपत कम हो सकती है.

इसके साथ ही विदेशी तेल आयात पर होने वाला खर्च भी घट सकता है. सरकार का मानना है कि इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे. इसके अलावा यह ईंधन पारंपरिक ईंधनों की तुलना में पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है. यही वजह है कि इसे भारत की ग्रीन मोबिलिटी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है.

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ऑटो सेक्टर और ग्राहकों पर क्या होगा असर?

100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल को अपनाने के लिए विशेष प्रकार के इंजन और तकनीक की जरूरत होगी. इसलिए आने वाले समय में वाहन निर्माता कंपनियों को ऐसे वाहन विकसित करने पड़ सकते हैं जो इस ईंधन पर आसानी से चल सकें. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव धीरे-धीरे होगा और इसके लिए आवश्यक ढांचा भी तैयार किया जाएगा. अगर यह योजना सफल रहती है, तो भविष्य में ग्राहकों को पेट्रोल के विकल्प के रूप में नया ईंधन मिल सकता है.

इससे ईंधन लागत और पर्यावरण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है. हालांकि अभी इस दिशा में कई तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं पर काम किया जाना बाकी है. फिर भी 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल को मिली मंजूरी को भारत के ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. आने वाले वर्षों में यह फैसला देश की ईंधन नीति और वाहन उद्योग की दिशा को बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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