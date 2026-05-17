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हिंदी न्यूज़ऑटोSUV खरीदने वालों की पहली पसंद बना ये फीचर, कंपनियां भी हैरान

SUV खरीदने वालों की पहली पसंद बना ये फीचर, कंपनियां भी हैरान

SUV Features: SUV खरीदने वाले ग्राहक अब इंजन से ज्यादा फीचर्स पर ध्यान दे रहे हैं. खासकर सनरूफ की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कंपनियां भी अपनी रणनीति बदल रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 17 May 2026 11:45 AM (IST)
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SUV Features: भारतीय कार बाजार में SUV की डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही है. अब लोग सिर्फ बड़ी कार नहीं बल्कि फीचर से भरपूर SUV खरीदना पसंद कर रहे हैं. पहले जहां ग्राहक माइलेज, इंजन और कीमत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे, वहीं अब कार में मिलने वाले प्रीमियम फीचर्स खरीदारी का बड़ा कारण बन चुके हैं. खास बात यह है कि एक फीचर ऐसा है जिसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि कंपनियां भी अपनी नई SUV में उसे शामिल करने पर मजबूर हो गई हैं. 

कई ग्राहक अब कार खरीदते समय सबसे पहले उसी फीचर के बारे में पूछते हैं. यही वजह है कि एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम SUV तक में यह फीचर तेजी से देखने को मिल रहा है. ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बदलती लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया ट्रेंड ने भी इस डिमांड को काफी बढ़ा दिया है.

सनरूफ क्यों बन गया SUV खरीदारों की पसंद?

आजकल ज्यादातर SUV खरीदार सनरूफ फीचर को लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं. खासकर पैनोरमिक सनरूफ वाली कारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. कई लोग इसे प्रीमियम फील और लग्जरी एक्सपीरियंस से जोड़कर देखते हैं. सोशल मीडिया पर सनरूफ वाली कारों के वीडियो और रील्स ने भी इसकी लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है. 

यही वजह है कि अब कई ग्राहक कार के इंजन स्पेसिफिकेशन से पहले सनरूफ के बारे में पूछते हैं. कंपनियां भी ग्राहकों की इस पसंद को समझ चुकी हैं और अब कम कीमत वाली SUV में भी सनरूफ देने लगी हैं. पहले यह फीचर सिर्फ महंगी कारों में मिलता था, लेकिन अब मिड रेंज मॉडल में भी आसानी से देखने को मिल रहा है. इससे कंपनियों के बीच फीचर कॉम्पिटिशन भी काफी तेज हो गया है.

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कंपनियां क्यों बदल रही हैं अपनी रणनीति?

भारतीय ग्राहकों की पसंद तेजी से बदल रही है और ऑटो कंपनियां उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं. अब सिर्फ दमदार इंजन या माइलेज से कार नहीं बिक रही, बल्कि फीचर लिस्ट भी बड़ा रोल निभा रही है. कंपनियों को समझ आ गया है कि ग्राहक अब टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं. 

यही कारण है कि Hyundai, Tata, Mahindra और Kia जैसी कंपनियां अपनी नई SUV में बड़े सनरूफ और हाईटेक फीचर्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं. कई कंपनियां तो अब बेस मॉडल के ऊपर वाले वेरिएंट में भी सनरूफ ऑफर कर रही हैं ताकि ज्यादा ग्राहक आकर्षित किए जा सकें. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में सनरूफ SUV सेगमेंट का सबसे कॉमन फीचर बन सकता है और इसकी डिमांड अभी और बढ़ने वाली है.

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Published at : 17 May 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Car Features SUV Features Sunroof SUV SUV Buying Trend
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