ट्रैफिक पुलिस को गलत नंबर बताया तो सीधे जाएंगे जेल, दिल्ली में चालान काटने का बदला नियम

Delhi Traffic Challan New Rule: दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को लेकर अब पहले से ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है. सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया है. खासकर उन लोगों के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है जो चालान से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को गलत मोबाइल नंबर या गलत जानकारी देते हैं. राजधानी में ई-चालान सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए अब पुलिस डेटा वेरिफिकेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

कई मामलों में देखा गया कि लोग गलत नंबर देकर नोटिस और चालान से बचने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं रहेगा. अगर जांच में जानकारी गलत पाई गई तो मामला सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जेल तक पहुंच सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को अब ट्रैफिक नियमों के साथ सही जानकारी देना भी जरूरी हो गया है.

गलत जानकारी देने पर क्यों बढ़ी सख्ती?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार अपने डिजिटल सिस्टम को अपडेट कर रही है ताकि ई-चालान प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज बन सके. लेकिन कई लोग चालान से बचने के लिए गलत मोबाइल नंबर, फर्जी पता या गलत पहचान दे देते हैं. इससे पुलिस रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया प्रभावित होती है. अधिकारियों का मानना है कि गलत जानकारी देना सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं बल्कि सरकारी काम में बाधा डालने जैसा मामला बन सकता है.

यही वजह है कि अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है. जरूरत पड़ने पर मामला कोर्ट तक भी जा सकता है. इससे ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से लेने का संदेश भी दिया जा रहा है.

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ई-चालान सिस्टम में क्या बदल रहा है

अब दिल्ली में ई-चालान सिस्टम को आधार, वाहन रजिस्ट्रेशन और मोबाइल डेटा से ज्यादा मजबूती से जोड़ा जा रहा है. यानी गलत नंबर देने के बाद भी वाहन मालिक की पहचान निकालना पहले के मुकाबले आसान हो गया है. ट्रैफिक कैमरे, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम और ऑनलाइन रिकॉर्ड की मदद से पुलिस तेजी से डेटा मैच कर रही है.

यही वजह है कि अब चालान से बचना पहले जितना आसान नहीं रहा. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों को हमेशा सही मोबाइल नंबर और सही दस्तावेज रखने चाहिए ताकि बाद में किसी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े. छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना और सही जानकारी देना अब हर वाहन चालक की जिम्मेदारी बन गया है.

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