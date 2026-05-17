Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब लोग सिर्फ महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं, बल्कि कम कीमत वाले ई-मोपेड और ई-बाइक में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी बीच Motovolt की लोकप्रिय URBN ई-मोपेड Amazon Great Summer Sale 2026 में भारी डिस्काउंट के साथ मौजूद है.

Motovolt URBN ई-मोपेड पर Amazon सेल के दौरान खास ऑफर दिए जा रहे हैं. ग्राहक बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI विकल्पों का फायदा उठाकर इसे और कम कीमत में खरीद सकते हैं. Amazon Prime यूजर्स को एक्स्ट्राछूट भी मिल रही है. यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस ई-मोपेड की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसकी कीमत 54 हजार 999 रुपये है. इसे 9 परसेंट डिस्काउंट के साथ 49 हजार 999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही आप इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं.

ऐसा है इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन

Motovolt URBN को खासतौर पर शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें मजबूत स्टील फ्रेम, आरामदायक सीट और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है ताकि ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सके. कंपनी ने इसे युवाओं और डेली कम्यूट करने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

कितनी है ई-मोपेड की रेंज?

इस ई-मोपेड की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज मानी जा रही है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है, यानी बैटरी को निकालकर घर या ऑफिस में भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है. इससे उन लोगों को काफी सुविधा मिलती है जिनके पास पार्किंग में चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होती.

पैडल मारकर भी चला सकते हैं आप

Motovolt URBN में पेडल असिस्ट और थ्रॉटल दोनों मोड दिए गए हैं. यानी जरूरत पड़ने पर इसे साइकिल की तरह पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है और बैटरी मोड में बिना मेहनत के भी. यही वजह है कि यह सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में ज्यादा किफायती विकल्प बनती है. इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम बताई जा रही है और रोजाना के छोटे सफर के लिए यह पेट्रोल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है.

कैसे हैं ई-मोपेड के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइटिंग, डुअल सस्पेंशन और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कुछ वेरिएंट्स में मोबाइल कनेक्टिविटी और ट्रैकिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं. कंपनी का फोकस इसे एक स्मार्ट और किफायती अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन बनाने पर है.

ऐसे में कहा जा सकता ह कि Motovolt URBN उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रही है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना चाहते हैं. कम खर्च, अच्छी रेंज और आसान चार्जिंग जैसी खूबियों की वजह से यह ई-मोपेड शहरों में डेली इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है. भारतीय बाजार में ये स्कूटर Yulu Wynn, EMotorad T-Rex, Toutche Heileo जैसे मोपेड को टक्कर देता है.

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