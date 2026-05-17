हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोAmazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स

Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स

Motovolt URBN Discount: इस स्कूटर को खासतौर पर शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें मजबूत स्टील फ्रेम, आरामदायक सीट और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 17 May 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है और अब लोग सिर्फ महंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही नहीं, बल्कि कम कीमत वाले ई-मोपेड और ई-बाइक में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इसी बीच Motovolt की लोकप्रिय URBN ई-मोपेड Amazon Great Summer Sale 2026 में भारी डिस्काउंट के साथ मौजूद है. 

Motovolt URBN ई-मोपेड पर Amazon सेल के दौरान खास ऑफर दिए जा रहे हैं. ग्राहक बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI विकल्पों का फायदा उठाकर इसे और कम कीमत में खरीद सकते हैं. Amazon Prime यूजर्स को एक्स्ट्राछूट भी मिल रही है. यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस ई-मोपेड की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसकी कीमत 54 हजार 999 रुपये है. इसे 9 परसेंट डिस्काउंट के साथ 49 हजार 999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही आप इसे EMI पर भी खरीद सकते हैं.

ऐसा है इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन

Motovolt URBN को खासतौर पर शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें मजबूत स्टील फ्रेम, आरामदायक सीट और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है ताकि ट्रैफिक में आसानी से चलाया जा सके. कंपनी ने इसे युवाओं और डेली कम्यूट करने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

कितनी है ई-मोपेड की रेंज?

इस ई-मोपेड की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज मानी जा रही है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है, यानी बैटरी को निकालकर घर या ऑफिस में भी आसानी से चार्ज किया जा सकता है. इससे उन लोगों को काफी सुविधा मिलती है जिनके पास पार्किंग में चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होती.

पैडल मारकर भी चला सकते हैं आप

Motovolt URBN में पेडल असिस्ट और थ्रॉटल दोनों मोड दिए गए हैं. यानी जरूरत पड़ने पर इसे साइकिल की तरह पैडल मारकर भी चलाया जा सकता है और बैटरी मोड में बिना मेहनत के भी. यही वजह है कि यह सामान्य इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में ज्यादा किफायती विकल्प बनती है. इसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम बताई जा रही है और रोजाना के छोटे सफर के लिए यह पेट्रोल खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है. 

कैसे हैं ई-मोपेड के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइटिंग, डुअल सस्पेंशन और स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कुछ वेरिएंट्स में मोबाइल कनेक्टिविटी और ट्रैकिंग जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिल सकते हैं. कंपनी का फोकस इसे एक स्मार्ट और किफायती अर्बन मोबिलिटी सॉल्यूशन बनाने पर है.

ऐसे में कहा जा सकता ह कि Motovolt URBN उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प बनकर सामने आ रही है जो कम बजट में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदना चाहते हैं. कम खर्च, अच्छी रेंज और आसान चार्जिंग जैसी खूबियों की वजह से यह ई-मोपेड शहरों में डेली इस्तेमाल के लिए काफी उपयोगी मानी जा रही है. भारतीय बाजार में ये स्कूटर Yulu Wynn, EMotorad T-Rex, Toutche Heileo जैसे मोपेड को टक्कर देता है.

यह भी पढ़ें:-

Toyota Innova Hycross से लेकर Tata Punch तक, ये फ्लेक्स-फ्यूल कारें जल्द की जाएंगी लॉन्च 

Published at : 17 May 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Motovolt URBN Amazon Great Summer Sale 2026 Motovolt URBN Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स
Amazon सेल पर काफी सस्ता मिल रहा ये स्कूटर, सिंगल चार्ज पर 120 KM रेंज, जानिए राइवल्स
ऑटो
Toyota Innova Hycross से लेकर Tata Punch तक, ये फ्लेक्स-फ्यूल कारें जल्द की जाएंगी लॉन्च
Toyota Innova Hycross से लेकर Tata Punch तक, ये फ्लेक्स-फ्यूल कारें जल्द की जाएंगी लॉन्च
ऑटो
ट्रैफिक पुलिस को गलत नंबर बताया तो सीधे जाएंगे जेल, दिल्ली में चालान काटने का बदला नियम
ट्रैफिक पुलिस को गलत नंबर बताया तो सीधे जाएंगे जेल, दिल्ली में चालान काटने का बदला नियम
ऑटो
683 KM रेंज और 20 मिनट में चार्ज, अब कंपनी इस EV पर दे रही लाखों की छूट, जानें राइवल्स
683 KM रेंज और 20 मिनट में चार्ज, अब कंपनी इस EV पर दे रही लाखों की छूट, जानें राइवल्स
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
भारी बारिश और तूफान... IMD ने 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, जानें दिल्ली और यूपी-बिहार का मौसम
गुजरात
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
मोरबी: किराया नहीं दे पाया तो करवा दिया पत्नी और मासूम बेटी का रेप, मकान मालिक भी गिरफ्तार
बॉलीवुड
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
'गब्बर' का बेटा था रानी मुखर्जी का पहला हीरो, 'धुरंधर' के लिए दिया था ऑडिशन, 29 साल बाद इतना बदल गया लुक
स्पोर्ट्स
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
दुनिया के 5 सबसे छोटे कद वाले क्रिकेटर कौन, जिन्होंने अपने खेल से बनाई अलग पहचान
इंडिया
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
बॉटनी-जूलॉजी प्रश्नपत्र तक पहुंच, घर में छात्रों को स्पेशल क्लास... लेक्चरर मनीषा मंडारे ने कैसे लीक कराया NEET का पेपर?
इंडिया
Silver News: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सिल्वर के इंपोर्ट पर लगाई रोक, जानें क्यों उठाया गया ये कदम?
टेक्नोलॉजी
WiFi Vs LiFi: WiFi और LiFi में क्या होता है अंतर? जानिए कौन कहां आता है काम, हैरान कर देगी ये बातें
WiFi और LiFi में क्या होता है अंतर? जानिए कौन कहां आता है काम, हैरान कर देगी ये बातें
एग्रीकल्चर
गर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा
गर्मियों में नहीं सूखेगा नींबू का एक भी पत्ता, इस स्मार्ट ट्रिक से पौधा रहेगा एकदम हरा-भरा
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget