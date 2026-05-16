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हिंदी न्यूज़ऑटोCarकार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान

कार का एयरबैग भी दे सकता है धोखा, अगर सफर के दौरान ध्यान नहीं रखीं ये बातें, तो होगा बड़ा नुकसान

Car Airbag Safety Tips: कार में एयरबैग होने के बावजूद छोटी गलतियां बड़ा नुकसान कर सकती हैं. जानिए सफर के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि एयरबैग सही समय पर काम करे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 16 May 2026 05:19 PM (IST)
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Car Airbag Safety Tips: आजकल नई कार खरीदते समय लोग सबसे पहले सेफ्टी फीचर्स पर ध्यान देते हैं और एयरबैग उनमें सबसे जरूरी माना जाता है. कई लोग यह सोचकर बेफिक्र हो जाते हैं कि कार में एयरबैग है तो अब सफर पूरी तरह सुरक्षित है. लेकिन सच यह है कि एयरबैग तभी सही तरीके से काम करता है जब ड्राइवर और यात्री कुछ जरूरी सावधानियां अपनाते हैं. 

अगर सीट बेल्ट न लगी हो, बैठने का तरीका गलत हो या कार की सही मेंटेनेंस न की जाए तो एयरबैग भी उम्मीद के मुताबिक सुरक्षा नहीं दे पाता. कई मामलों में एयरबैग खुलने के बावजूद लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं क्योंकि बेसिक सेफ्टी नियमों को नजरअंदाज किया गया था. इसलिए सिर्फ एयरबैग होना काफी नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल और जरूरी सावधानियां समझना भी बेहद जरूरी है.

एयरबैग होने के बाद भी लोग कहां करते हैं गलती?

सबसे बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वह सीट बेल्ट न लगाना है. एयरबैग और सीट बेल्ट दोनों साथ मिलकर काम करते हैं. अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हो तो एयरबैग खुलने पर शरीर तेज झटके से आगे जा सकता है और चोट ज्यादा गंभीर हो सकती है. इसके अलावा कई लोग सीट को स्टीयरिंग के बहुत पास करके बैठते हैं, जिससे एयरबैग खुलने के समय चेहरे और छाती पर जोरदार असर पड़ सकता है. 

बच्चों को आगे वाली सीट पर बैठाना भी खतरनाक माना जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठाना चाहिए. कई लोग डैशबोर्ड पर सामान रख देते हैं, जो एयरबैग खुलते समय तेजी से उछलकर चोट पहुंचा सकता है. यही छोटी लापरवाहियां बड़े हादसे में नुकसान बढ़ा सकती हैं.

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एयरबैग समय पर काम करे इसके लिए क्या करें?

कार के एयरबैग सिस्टम की समय-समय पर जांच कराना बेहद जरूरी माना जाता है. अगर कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एयरबैग वार्निंग लाइट जल रही हो तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह सिस्टम में खराबी का संकेत हो सकता है. एक्सीडेंट के बाद कई लोग एयरबैग रिप्लेस कराने में देरी कर देते हैं, जो आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता है. 

हमेशा सही पोजिशन में बैठें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल या लापरवाही से बचना भी जरूरी है क्योंकि एयरबैग सिर्फ हादसे के असर को कम कर सकता है, हादसा रोक नहीं सकता. आजकल ज्यादातर कारों में मल्टीपल एयरबैग दिए जा रहे हैं, लेकिन सही सुरक्षा तभी मिलेगी जब ड्राइवर और यात्री सभी जरूरी सेफ्टी नियमों का पालन करेंगे.

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Published at : 16 May 2026 05:19 PM (IST)
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Seat Belt Car Airbags Car Safety Tips Airbag Safety
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