लॉन्च से पहले Mini Convertible JCW की भारत में बुकिंग शुरू, जानें कितनी खास है ये लग्जरी कार?

प्रीमियम कार पसंद करने वालों के लिए Mini ने एक बड़ी खबर दी है. कंपनी ने अपनी नई Mini Cooper S Convertible John Cooper Works (JCW) पैक के लिए भारत में प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. यह कार इसी महीने अप्रैल के अंत तक लॉन्च हो सकती है. ये खास JCW पैक इस कन्वर्टिबल कार को ज्यादा स्पोर्टी और दमदार लुक देता है. हालांकि इसका बेस मॉडल पहले से मौजूद है, लेकिन JCW वर्जन इसे एक अलग पहचान देता है. यह कार खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो स्टाइल के साथ बेहतर परफॉर्मेंस भी चाहते हैं.

Mini Convertible JCW का डिजाइन

Mini Convertible JCW का डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं जो इसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं. इसमें नए डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं और साथ ही JCW ब्रांडिंग वाले स्पोर्ट ब्रेक मिलते हैं. इस कार की फैब्रिक रूफ जेट-ब्लैक फिनिश में आती है. इसके अलावा फ्रंट ग्रिल, साइड स्कर्ट, डोर हैंडल, बंपर और व्हील आर्च पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है, जिससे इसका स्पोर्टी लुक और बेहतर हो जाता है. कलर ऑप्शन की बात करें तो यह कार लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक रंग में उपलब्ध होगी. लीजेंड ग्रे कलर में बोनट पर काले स्ट्राइप्स दिए गए हैं, जो इसे रेसिंग लुक देते हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

इस कार का इंटीरियर काफी अलग और मॉडर्न है. कंपनी ने इसमें लेदर का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि रिसाइकल कपड़े से सीटें बनाई गई हैं, जिससे पर्यावरण को ध्यान में रखा गया है. कार के अंदर कई जगहों पर JCW ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसे हेडरेस्ट, स्टीयरिंग और ग्लोव बॉक्स. फीचर्स की बात करें तो इसमें 9.4 इंच का गोल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके अलावा इसमें Harman Kardon साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं. लाल और काले रंग की स्पोर्ट्स सीटें इसके स्पोर्टी अंदाज को और बढ़ाती हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

Mini Convertible JCW में 2.0 लीटर का चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन करीब 201 बीएचपी की पावर और 300 एनएम का टॉर्क देता है. इसमें 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो पावर को आगे के पहियों तक पहुंचाता है. कंपनी के अनुसार यह कार सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 237 किमी/घंटा है, जो इसे काफी तेज बनाती है.

कीमत और लॉन्च डिटेल

Mini Convertible JCW की लॉन्चिंग इसी महीने के आखिर तक हो सकती है. इसकी कीमत JCW हार्ड टॉप वर्जन से ज्यादा होने की उम्मीद है. जहां हार्ड टॉप की कीमत करीब 55 लाख (एक्स-शोरूम) है, वहीं इस कन्वर्टिबल मॉडल की कीमत लगभग 60 लाख (एक्स-शोरूम) तक जा सकती है.

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