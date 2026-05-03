फिलीपींस में 'मायोन' ज्वालामुखी का तांडव: 6 किमी तक का इलाका सील, हजारों लोगों ने छोड़े घर

Philippines Mayon volcano: फिलीपींस के अल्बे में बेहद ही खतरनाक प्राकृतिक घटना सामने आई है. यहां रविवार 3 मई 2026 को मायोन ज्वालामुखी फट गई यानी फिर से सक्रिय हो गई है. इस दौरान इलाके से हजारों लोगों को निकाला गया है. अधिकारियों ने लावा और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है. मनीला के दक्षिण पूर्व में मौजूद अल्बे प्रांत में मायोन ज्वालामुखी सक्रियता फिर से बढ़ने के बाद हजारों लोगों को निकाला गया है. इस दौरान आसमान में राख के गुबार उठे और आसपास के इलाके को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया.

लोगों को ज्वालामुखी 6 किलोमीटर के दायरे में जाने से रोक

इधर, ज्वालामुखी फटने के बाद पांच लेवल के पैरामीटर को बढ़ाकर 3 के लेवल तक कर दिया है. साथ ही निवासियों को लावा, भूस्खलना और आगे के विस्फोट के खतरे का अलर्ट जारी करते हुए, इलाके से 6 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया है. लगभग 2,462 मीटर ऊंचे और छोटे साइज के लिए पहचाना जाने वाला प्रसिद्ध ज्वालामुखी में स्ट्रोम्बोलियन विस्फोट हो रहे हैं. हालांकि, यह विस्फोट मीडियम है. यह रुक-रुककर लावा, गैस और ज्वालामुखी मलबे से बाहर निकालते है.

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आसपास के इलाकों में फैली राख, छाई धुंध

इधर राख फैल जाने की वजह से आसपास के इलाकों के ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा है. बिजिविलिटी भी घट गई है. इसके चलते 5 हजार लोगों को राहत केंद्र में रखा गया है.

अधिकारियों की मानें तो ज्वालामुखी में स्ट्रोम्बोलियन गतिविधि देखी जा रही है. इसमें लावा, गैस, और ज्वालामुखी मलबे के भीतर रुक रुककर विस्फोट कर रहे है. यह फिलीपींस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है. यह एक टूरिस्ट स्थल भी है. हालांकि, स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है.

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