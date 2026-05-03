IPL 2026 का सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जा पाएगी या नहीं? हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे सितारों से सजी मुंबई की टीम 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर सकी है. रोहित शर्मा चोटिल हैं, इसलिए बाहर बैठकर निराशा झेलने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे. MI अभी पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है. क्या अब भी MI के लिए वह उम्मीद बाकी है, जिससे उसकी टॉप-4 में जगह पक्की हो पाए. यहां समझ लीजिए मुंबई के प्लेऑफ में जाने का पूरा समीकरण क्या है.

प्लेऑफ में कैसे जाएगी MI? यहां समझें

मुंबई इंडियंस ने IPL 2026 के लीग स्टेज में 9 मैच खेल लिए हैं. दो जीत के बाद उसके 4 अंक हैं. लीग स्टेज में MI के 5 मुकाबले बचे हुए हैं. अगर उसे प्लेऑफ का टिकट कटाना है तो अगले सभी 5 मैच जीतने होंगे. अगर मुंबई ऐसा करने में कामयाब होती है तो उसके कुल 14 अंक हो जाएंगे.

अगले सारे 5 मुकाबले जीतने पर भी मुंबई इंडियंस की मुश्किलें कम नहीं होंगी. क्योंकि 14 अंकों का मतलब क्वालीफिकेशन नहीं है. पिछले सीजन को याद करें तो 15 अंक बटोरने वाली दिल्ली कैपिटल्स बाहर हो गई थी. इसका मतलब यह नहीं कि 14 अंक बटोरने के बावजूद MI टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. सच्चाई यह है कि बचे 5 मैच जीतने के बाद मुंबई का प्लेऑफ क्वालीफिकेशन दूसरे मैचों के परिणामों पर निर्भर करेगा.

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मुंबई को ये करने की जरूरत

मुंबई इंडियंस के अभी केवल 4 अंक हैं और नेट रन रेट -0.803 का है. MI अगले सभी मैच जीतकर 14 अंकों तक पहुंच जाती है, साथ-साथ उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसका NRR बाकी टीमों से बढ़िया हो. अगर मुंबई अगले 5 मुकाबलों में एक भी हार जाती है तो वह अधिकतम 12 अंक बटोर पाएगी. SRH ऐसी आखिरी टीम थी, जो 12 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंची थी, यह 2019 सीजन में हुआ था. उस समय लीग में आठ टीम खेला करती थीं, लेकिन अब टीमों की संख्या 10 है. इसलिए 12 अंकों के साथ मुंबई के लिए क्वालीफाई करना लगभग नामुमकिन होगा.

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