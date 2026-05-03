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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऑटो में भारत घूमने निकले ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट, केरल से जैसलमेर की कर रहे यात्रा, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

ऑटो में भारत घूमने निकले ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट, केरल से जैसलमेर की कर रहे यात्रा, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

Viral video: उनका अंदाज, उनका जोश और भारत को करीब से देखने की उनकी चाहत लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन चुका है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 03 May 2026 03:44 PM (IST)
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भारत की सड़कों पर अक्सर आपको रंग-बिरंगे नजारे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस बार जो दृश्य सामने आया है उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जहां लोग कार, बाइक या फ्लाइट से सफर करते हैं, वहीं दो विदेशी टूरिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान है. ये दोनों ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट भारत में ऑटो रिक्शा चलाते हुए लंबी यात्रा पर निकल पड़े हैं. उनका अंदाज, उनका जोश और भारत को करीब से देखने की उनकी चाहत लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक एडवेंचर बन चुका है जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

अनूठे सफर पर निकले ऑस्ट्रेलियाई टूरिस्ट

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि दो ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट भारत की सड़कों पर खुद ऑटो रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये दोनों केरल से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और कोच्चि होते हुए राजस्थान के जैसलमेर तक जाने का प्लान बना चुके हैं. रास्ते में जब एक स्थानीय शख्स उनसे मिलता है तो वह उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता है. टूरिस्ट पूरे आत्मविश्वास के साथ बताते हैं कि वे भारत को करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ऑटो रिक्शा को चुना है.

 
 
 
 
 
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वीडियो में दिखा जोश और जुनून

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों टूरिस्ट बिना किसी डर के ऑटो चलाते हुए मस्ती कर रहे हैं. वे रास्ते में लोगों से बातचीत करते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हैं और अपने सफर का मजा लेते नजर आते हैं. जब उनसे बातचीत होती है तो उनका उत्साह देखते ही बनता है. वे कहते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे अलग और यादगार सफर है. ऑटो के ऊपर सामान बांधा हुआ है और पूरा सेटअप देखकर लग रहा है कि वे लंबी दूरी तय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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सोशल मीडिया रिएक्शन

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर पसंद किया जा रहा है. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि “यही है असली इंडिया एक्सपीरियंस” तो कोई लिख रहा है “विदेशी भी अब भारत को दिल से जी रहे हैं”. कई लोग इन टूरिस्ट के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा सफर हर किसी के बस की बात नहीं होती. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो को munnavarkhan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

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Published at : 03 May 2026 03:44 PM (IST)
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