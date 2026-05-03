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हिंदी न्यूज़ऑटोचूहों के आतंक से कैसे बचाएं अपनी कार? इन घरेलू उपायों से मिल सकती है निजात, जानें डिटेल्स

चूहों के आतंक से कैसे बचाएं अपनी कार? इन घरेलू उपायों से मिल सकती है निजात, जानें डिटेल्स

Car Maintenance Tips: छोटे दिखने वाले चूहे अंदर ही अंदर कार और बाइक में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं. वे वायरिंग काट देते हैं और सीट कवर कुतर देते हैं. आइए जरूरी टिप्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 May 2026 03:41 PM (IST)
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गर्मियों के मौसम में चूहों का गाड़ियों में घुस जाना लोगों की परेशानी बढ़ा देता है. जैसे ही मौसम गर्म होता है, चूहे ठंडी और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और कई बार आपकी कार या बाइक को ही अपना ठिकाना बना लेते हैं. समस्या यह है कि ये छोटे दिखने वाले चूहे अंदर ही अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं. वे वायरिंग काट देते हैं, सीट कवर कुतर देते हैं, डैशबोर्ड के अंदर घुसकर तारों और पार्ट्स को खराब कर देते हैं. 

कई बार तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती और बाद में पता चलता है कि पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चूहों की वजह से खराब हो गया है. इस तरह का नुकसान न सिर्फ महंगा होता है, बल्कि समय और परेशानी भी बहुत बढ़ा देता है. 

इन घरेलू उपाय से मिल सकती है निजात

  • इसी समस्या से बचने के लिए कुछ आसान और घरेलू उपाय बताए जाते हैं, जिन्हें अपनाकर चूहों को गाड़ी से दूर रखा जा सकता है. ये उपाय महंगे केमिकल या स्प्रे पर निर्भर नहीं करते, बल्कि घर में आसानी से मिलने वाली चीजों से किए जा सकते हैं.
  • सबसे पहला और असरदार तरीका पुदीना तेल (Peppermint Oil) है. पुदीने की खुशबू इंसानों को तो अच्छी लगती है, लेकिन चूहों को यह बिल्कुल पसंद नहीं होती. उनकी सूंघने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है और पुदीने की तेज गंध उन्हें असहज कर देती है. इसके लिए आप कॉटन के छोटे टुकड़े लेकर उन्हें पुदीना तेल में भिगो दें और फिर गाड़ी के अलग-अलग कोनों में रख दें, जैसे सीट के नीचे, डैशबोर्ड के पास और इंजन के आसपास. यह गंध एक तरह से नेचुरल रिपेलेंट की तरह काम करती है और चूहों को गाड़ी के पास आने से रोकती है.
  • दूसरा तरीका कपूर (Camphor) का इस्तेमाल है. कपूर की तेज और तीखी गंध भी चूहों को बिल्कुल सहन नहीं होती. इसे आप छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी कपड़े या जालीदार पोटली में बांध सकते हैं. फिर इसे गाड़ी के अलग-अलग हिस्सों में रखा जा सकता है, जैसे डिक्की, ग्लव बॉक्स और इंजन के पास.कपूर धीरे-धीरे अपनी गंध छोड़ता है, जिससे पूरा बंद स्पेस चूहों के लिए आरामदायक नही होता और वे वहां टिक नहीं पाते. ऐसे में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कपूर को सीधे गर्म या चलने वाले हिस्सों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि सेफ जगह पर रखना चाहिए.
  • तीसरा देसी उपाय तंबाकू (Tobacco) है. तंबाकू की तेज गंध भी चूहों को दूर रखने में मदद कर सकती है. इसके लिए तंबाकू को छोटे पैकेट या कपड़े में बांधकर उसमें छोटे-छोटे छेद कर दिए जाते हैं, ताकि उसकी गंध धीरे-धीरे बाहर आती रहे. फिर इन पैकेट्स को गाड़ी के इंजन एरिया या अन्य कोनों में लटका दिया जाता है. इसकी गंध चूहों को असहज करती है और वे उस जगह से दूर रहना पसंद करते हैं. 

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Published at : 03 May 2026 03:41 PM (IST)
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Car Maintenance Tips Car News Auto News Hindi Car Easy Tips
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