अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक अंदाज और विवादों के साथ-साथ अपने महंगे शौक के लिए भी जाने जाते हैं. खासकर उनकी लग्जरी कारों का कलेक्शन दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा है. ट्रंप के पास ऐसी कई कारें हैं जो न सिर्फ महंगी हैं, बल्कि परफॉर्मेंस और स्टाइल के मामले में भी बेहद खास हैं. उनकी गैराज में सुपरकार, लग्जरी सेडान और विंटेज कारों का शानदार मेल देखने को मिलता है. आइए उनके कार कलेक्शन पर एक नजर डालते हैं.

कलेक्शन में Rolls Royce से Ferrari तक

डोनाल्ड ट्रंप की कार कलेक्शन में Rolls Royce Phantom और Silver Cloud जैसी शानदार लग्जरी कारें शामिल हैं. ये कारें अपनी रॉयल लुक और आरामदायक सफर के लिए जानी जाती हैं और इनकी कीमत करोड़ों में होती है. इसके अलावा ट्रंप के पास Lamborghini Diablo VT Roadster भी है, जो 1997 का कस्टम मॉडल है और अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर है. फेरारी की बात करें तो उनके पास Ferrari F430 F1 Coupe है, जो एक हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है. यह कार स्पीड और डिजाइन दोनों में शानदार मानी जाती है.

Mercedes और Tesla जैसी गाड़ियां भी शामिल

ट्रंप की गैराज में Mercedes-Benz SLR McLaren जैसी महंगी सुपरकार भी है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जाती है. इसके अलावा उनके पास Tesla Roadster, Mercedes Maybach 57S और Chevrolet Camaro SS Indy 500 Pace Car जैसी कारें भी मौजूद हैं. SUV सेगमेंट में Cadillac Escalade और Cadillac Allante भी उनकी पसंदीदा गाड़ियों में शामिल हैं. जिससे पता चलता है कि ट्रंप को हर तरह की लग्जरी और पावरफुल कारों का शौक है.

दुनिया की सबसे सुरक्षित कार

अमेरिकी राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार Cadillac One, जिसे ‘The Beast’ कहा जाता है, दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में गिनी जाती है. यह एक तरह से चलता-फिरता बंकर है, जिसका वजन करीब 9000 किलोग्राम है. इसमें मोटे बुलेटप्रूफ दरवाजे, बम से बचाने वाली बॉडी और केमिकल अटैक से सुरक्षा की सुविधा होती है. इसमें नाइट विजन कैमरा, टियर गैस गन, इमरजेंसी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इस कार को पूरी तरह यूएस सीक्रेट सर्विस कंट्रोल करती है, जिससे राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

ट्रंप का कारों के प्रति खास लगाव

डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ नई ही नहीं, बल्कि विंटेज कारों का भी खास शौक है. उनकी कलेक्शन में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पुरानी होने के बावजूद आज भी खास मानी जाती हैं. इसके अलावा उनके पास एक गोल्ड प्लेटेड कस्टम चॉपर भी है.