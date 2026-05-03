Hyundai Creta से लेकर Seltos तक, जल्द हाइब्रिड अवतार में लॉन्च होने जा रही ये शानदार कारें

आज के समय में कार खरीदने वाले लोग सिर्फ पावर या लुक ही नहीं, बल्कि माइलेज और कम खर्च पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण को देखते हुए अब कंपनियां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही हैं. हाइब्रिड कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, जिससे माइलेज बढ़ता है और ईंधन की बचत होती है. इसी वजह से आने वाले समय में भारत में कई नई हाइब्रिड SUV लॉन्च होने वाली हैं, जो बाजार को काफी बदल सकती हैं.

Renault Duster Hybrid

सबसे पहले Renault Duster की बात करते हैं. इसका नया हाइब्रिड मॉडल काफी चर्चा में है. वैसे इस कार को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस साल के अंत तक कंपनी इसकी कीमतों का ऐलान भी कर सकती है. यह कार 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आऐएगी. इसमें 36kW की इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी. इसमें एडवांस E-Tech हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा. इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जिससे यह ज्यादा माइलेज देगी और कम फ्यूल खर्च करेगी.

Hyundai Creta Hybrid

इसके बाद Hyundai Creta का नाम आता है, जो पहले से ही भारत की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. अब कंपनी इसके अगले जेनरेशन मॉडल में हाइब्रिड इंजन देने की तैयारी कर रही है. इससे Creta का माइलेज और भी बेहतर हो जाएगा और यह ज्यादा इको-फ्रेंडली बन जाएगी. हालांकि इसका हाइब्रिड वर्जन 2026 के बाद या 2027 तक आने की उम्मीद है.

Kia Seltos Hybrid

इसी तरह Kia Seltos भी जल्द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आ सकती है. यह SUV पहले से ही फीचर्स और डिजाइन के लिए जानी जाती है, और हाइब्रिड इंजन आने के बाद यह और ज्यादा आकर्षक हो जाएगी.माना जा रहा है कि इसमें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों बेहतर होंगे.

Honda Elevate Hybrid

इसके अलावा Honda Elevate जैसी SUV का हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है.इसमें कंपनी अपनी भरोसेमंद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे सकती है, जो पहले से Honda City में देखी जा चुकी है.यह कार खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छी होगी जो स्मूद ड्राइविंग और ज्यादा माइलेज चाहते हैं. आने वाले समय में भारतीय कार बाजार में हाइब्रिड SUV की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है.Renault Duster, Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी पॉपुलर गाड़ियां जब हाइब्रिड अवतार में आएंगी, तो लोगों को ज्यादा माइलेज, कम खर्च और बेहतर ड्राइविंग अनुभव मिलेगा.यानी भविष्य में कार खरीदने वालों के पास ज्यादा स्मार्ट और इको-फ्रेंडली विकल्प मौजूद होंगे.

यह भी पढ़ें:-

Maruti Brezza या Kia Syros, 10 लाख से कम बजट में कौन-सी कार खरीदना रहेगा बेहतर?