Maruti Brezza या Kia Syros, 10 लाख से कम बजट में कौन-सी कार खरीदना रहेगा बेहतर?

आज के समय में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में काफी कड़ा मुकाबला है. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं तो Kia Syros और Maruti Suzuki Brezza दो ऐसे विकल्प हैं, जिनके बीच लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं. दोनों ही गाड़ियां अपने-अपने तरीके से अच्छी हैं, लेकिन इंजन, फीचर्स, स्पेस और कीमत के हिसाब से इनमें फर्क भी है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

सबसे पहले इंजन की बात करें तो Brezza में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो करीब 103 PS की पावर और 136 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन माइलेज के मामले में अच्छा माना जाता है और लगभग 19-20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे सकता है.

Kia Syros का इंजन और फीचर्स

दूसरी ओर, Kia Syros में ज्यादा विकल्प मिलते हैं. इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है. यानी पावर और विकल्प के मामले में Syros थोड़ी आगे नजर आती है.

फीचर्स की बात करें तो Kia Syros ज्यादा मॉडर्न और फीचर से भरपूर SUV है. इसमें बड़ा पैनोरमिक डिस्प्ले, डुअल सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. दूसरी तरफ Brezza में भी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन यह Syros जितनी हाई-टेक नहीं लगती.

सेफ्टी के मामले में भी दोनों SUV अच्छी हैं. Kia Syros में Level-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, साथ ही 6 एयरबैग, ABS, EBD और अन्य कई सिस्टम दिए गए हैं. वहीं Brezza में भी जरूरी सेफ्टी फीचर्स जैसे ESP, हिल होल्ड असिस्ट, एयरबैग, रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त हैं. अगर स्पेस की बात करें तो Kia Syros थोड़ा आगे है. इसमें करीब 390 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिससे ज्यादा सामान रखा जा सकता है.

Brezza की कीमत और स्पेस

Brezza में करीब 328 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है. कीमत की बात करें तो Brezza थोड़ी सस्ती SUV है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.26 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि Kia Syros की कीमत थोड़ी ज्यादा, लगभग 8.40 लाख रुपये के आसपास से शुरू होती है.

ऐसे में अगर आप ज्यादा पावर, नए फीचर्स और प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, तो Kia Syros आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.लेकिन अगर आप भरोसेमंद, अच्छी माइलेज और कम कीमत वाली SUV चाहते हैं, तो Maruti Suzuki Brezza एक अच्छा और संतुलित विकल्प है.यानी आपकी जरूरत और बजट के हिसाब से दोनों में से सही चुनाव किया जा सकता है.

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