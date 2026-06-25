Windsor के बाद MG का नया दांव! क्या यह SUV मचा पाएगी वही धमाल?

MG Upcoming Hybrid SUV India: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई नई कंपनियां अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी हैं. जिसमें एक नाम MG Motor का भी है. एमजी मोटर की कई गाड़ियां मार्किट में धमाल मचा रही हैं जबकि अब एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी में है. विंडसर ईवी की धमाकेदार सफलता के बाद अब कंपनी अगले महीने देश के सामने अपनी नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV पेश करने जा रही है. इस नई गाड़ी को एक न्यू एनर्जी व्हीकल के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है. जो 16 जुलाई को भारत में पहली बार रिवील किया जाएगा.

हालांकि, इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग और कीमतों का खुलासा कुछ समय बाद होगा. यह कार ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली वूलिंग ब्रैंड की स्टार्लाइट 560 पर बेस्ड होगी, जिसे भारतीय मार्केट के मिजाज के हिसाब से एक नया और फ्रेश नाम दिया जाएगा. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि, क्या नई गाड़ी Windsor EV जैसी सफल हो पाएगी या नहीं.

कंपनी का पूरा फोकस हाइब्रिड इंजन और माइलेज पर

बता दें कि, यह भारत में MG की पहली प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है. इसलिए हर किसी की नजर इसके पावरट्रेन, माइलेज और हाई-टेक फीचर्स पर टिकी है. इस 4-मीटर से बड़ी SUV में आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक ही नहीं बल्कि पेट्रोल इंजन और बैटरी बैकअप का एक ऐसा बेजोड़ कॉम्बिनेशन मिलेगा जो लंबी दूरी के सफर को बेहद किफायती बना देगा.

वहीं, ग्लोबल स्पेक्स की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है. जो मिलकर करीब 194 BHP की पावर जनरेट करते हैं. इसकी 20.5 kWh की बैटरी सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक मोड पर भी लगभग 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है.

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क्या विंडसर जैसी हो पायेगी सफल?

MG मोटर की नई गाड़ी की खबर आते ही अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नई SUV भी विंडसर जैसा कमाल कर पाएगी. देखा जाए तो विंडसर की कामयाबी के पीछे दो सबसे बड़े कारण थे. उसकी बेहद आक्रामक और चौंकाने वाली कीमत, और अंदर मिलने वाला आलीशान स्पेस. MG अपनी इस नई गाड़ी को हेक्टर से ऊपर वाले सेगमेंट में प्लेस करने जा रही है.

आकार के मामले में यह काफी बड़ी और स्पेसियस 7-सीटर SUV होगी. भारत के मिड-साइज प्रीमियम SUV सेगमेंट में कदम रखते ही इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी स्थापित गाड़ियों से होने वाला है.

कीमत तय करेगी कामयाबी का रास्ता

इस नई प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भारतीय ग्राहकों के आगे सफल बनाना MG के लिए एक बड़ी चुनौती होगी. भारत में लोग हाइब्रिड को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वे इसके लिए बहुत ज्यादा जेब ढीली करने के मूड में नहीं रहते.

ऐसे में अगर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने विंडसर की तरह ही इसकी शुरुआती कीमत और वेरिएंट्स को सूझबूझ के साथ सेट किया, तभी यह गाड़ी 4-मीटर प्लस सेगमेंट में अपना बड़ा शेयर हथिया पाएगी. 16 जुलाई को होने वाले अनवील के दौरान इस गाड़ी के लुक और इंटीरियर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन इसकी असली तकदीर इसकी लॉन्चिंग प्राइस ही तय करेगी.

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