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हिंदी न्यूज़ऑटोदेश को मिलेगी नई टर्बो-सीएनजी कार, टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर दिखी नई Tata Altroz CNG

देश को मिलेगी नई टर्बो-सीएनजी कार, टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर दिखी नई Tata Altroz CNG

New Tata Altroz CNG: टाटा अल्ट्रोज CNG में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन माइलेज के मामले में अच्छा परफॉर्म करता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 24 Jun 2026 05:15 PM (IST)
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भारतीय बाजार में CNG गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा मोटर्स अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है. अब कंपनी की नई टेस्ट कार सड़कों पर नजर आई है, जिसके बाद ऑटो जगत में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. टेस्ट की गई कार पर CNG Only का स्टिकर देखा गया. अब अनुमान लगाया जा रहा है कि टाटा अपनी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज का नया टर्बो-CNG वर्जन तैयार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो यह देश की सबसे दमदार CNG हैचबैक कारों में से एक बन सकती है. 

फिलहाल टाटा अल्ट्रोज CNG में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन माइलेज के मामले में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से कुछ ग्राहक इससे ज्यादा पावर की उम्मीद रखते हैं. टेस्टिंग के दौरान दिखाई दिए नए मॉडल को लेकर माना जा रहा है कि कंपनी इसमें टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ CNG देने की तैयारी कर रही है. टर्बो इंजन के आने से कार की पावर और टॉर्क में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा.

Tata Altroz CNG का पावरट्रेन

नई कार में टाटा का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे CNG के साथ ट्यून किया जाएगा. इससे ग्राहकों को दोहरा फायदा मिल सकता है. एक तरफ CNG की वजह से फ्यूल खर्च कम रहेगा, वहीं दूसरी तरफ टर्बो इंजन बेहतर एक्सेलेरेशन और दमदार परफॉर्मेंस देने में मदद करेगा. यही कारण है कि इस मॉडल को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है.

टेस्टिंग के दौरान दिखी कार का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा अल्ट्रोज जैसा ही नजर आया. हालांकि कंपनी ने कार को पूरी तरह कवर किया हुआ था, इसलिए किसी बड़े डिजाइन बदलाव की पुष्टि नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि कंपनी मुख्यतौर से इसके इंजन और पावरट्रेन पर काम कर रही है. अगर टर्बो-CNG वर्जन लॉन्च होता है तो यह मौजूदा अल्ट्रोज लाइनअप में एक नया और ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन बन सकता है.

CNG कारों की बढ़ रही पॉपुलेरिटी

ऑटो इंडस्ट्री में CNG कारों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल और डीजल कीमतों के चलते ग्राहक ऐसे ऑप्शन तलाश रहे हैं जो कम खर्च में ज्यादा दूरी तय कर सकें. इसी वजह से कई कार निर्माता कंपनियां अपने CNG मॉडल्स की संख्या बढ़ा रही हैं. टाटा भी अपने iCNG पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने में जुटी हुई है और अल्ट्रोज इस रणनीति का अहम हिस्सा है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 24 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Altroz Cng New Tata Altroz
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