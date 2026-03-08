हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI? यहां जानें डिटेल्स

Mahindra Scorpio vs Tata Harrier: अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से किसी एक को लेकर कंफ्यूज है तो आपके लिए दोनों गाड़ियों का फाइनेंस प्लान जानना जरूरी है. आइए दोनों का EMI प्लान जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 08 Mar 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Harrier और Mahindra Scorpio N देश की पॉपुलर SUV मानी जाती है. इन गाड़ियों का क्रेज हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है. Mahindra Scorpio N पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ आती है. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है.

टाटा हैरियर की कीमत 14 लाख रुपये से शुरू होकर 25.25 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप इन दोनों गाड़ियों को खरीदने को लेकर कंफ्यूज हैं और फुल पेमेंट न करके फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आपको जानना होगा कि किस गाड़ी की EMI आपको सस्ती पड़ जाएगी?

टाटा हैरियर का फाइनेंस प्लान

Tata Harrier के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत 13.99 लाख रुपये है. आपको इस गाड़ी को खरीदने के लिए 12.60 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. ये लोन एक्स-शोरूम कीमत पर मिलने वाला लोन है. ऐसे में अगर आप चार साल के लिए लोन लेते हैं और इस लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगता है, तब हर महीने आपको 31,400 रुपये की EMI भरनी होगी. इसके साथ ही अगर आप पांच साल के लिए लोन लेते हैं तो 9 फीसदी ब्याज लगने से हर महीने करीब 26 हजार रुपये की किस्त जमा करनी होगी. 

Mahindra Scorpio का EMI प्लान

वहीं दूसरी ओर, अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो N के Z2 पेट्रोल वेरिएंट को खरीदते हैं, तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 14,19,167 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए एक लाख रुपये डाउन पेमेंट के तौर पर जमा करते हैं तो चार साल के लिए 9.8 फीसदी ब्याज से हर महीने करीब 37,323 रुपये जमा करने होंगे.

आप दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 4 साल के कार लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 34,796 रुपये आपको बैंक में जमा करने होंगे. इसके अलावा 5 साल के लिए लोन लेने पर आपको 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने 23,532 रुपये के करीब जमा करने होंगे.

Published at : 08 Mar 2026 12:07 PM (IST)
