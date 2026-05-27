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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई MG Majestor, क्या Toyota Fortuner से सस्ती है कीमत? जानिए खासियत

भारत में लॉन्च हुई MG Majestor, क्या Toyota Fortuner से सस्ती है कीमत? जानिए खासियत

MG Majestor: एमजी मैजेस्टर भारत में लॉन्च हो चुकी है. दमदार डीजल इंजन, प्रीमियम फीचर्स और Fortuner से कम कीमत के कारण यह SUV बाजार में बड़ा मुकाबला खड़ा कर सकती है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 27 May 2026 03:17 PM (IST)
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MG Majestor: एमजी मोटर ने आखिरकार अपनी नई फ्लैगशिप SUV MG Majestor की कीमतों का खुलासा कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद आई यह SUV अब सीधे Toyota Fortuner को चुनौती देती नजर आ रही है. MG Majestor के 4x2 ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत 40.99 लाख रुपये एक्स शोरूम रखी गई है, जबकि 4x4 ऑटोमैटिक 7 सीटर वेरिएंट 44.9 लाख रुपये एक्स शोरूम में आएगा. 

खास बात यह है कि Fortuner का टॉप मॉडल इससे काफी महंगा पड़ता है. यही वजह है कि लॉन्च के बाद से ही Majestor को लेकर SUV बाजार में काफी चर्चा हो रही है. MG ने इस SUV में दमदार रोड प्रजेंस, एडवांस ऑफ रोड टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है. कंपनी का दावा है कि यह SUV सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि कठिन रास्तों पर भी शानदार परफॉरमेंस देने में सक्षम होगी.

दमदार इंजन और ऑफ रोड फीचर्स बना रहे खास

MG Majestor में ट्विन टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो 215.5 PS की पावर और 478.5 Nm टॉर्क जनरेट करता है. यह SUV अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची SUV बताई जा रही है. इसका बड़ा साइज रोड पर इसे काफी दमदार लुक देता है. ऑफ रोडिंग पसंद करने वालों के लिए इसमें Triple Differential Locks, 10 ऑफ रोड मोड और Crawl Control Mode जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

इसके अलावा SUV में 219mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 810mm की वॉटर वेडिंग क्षमता भी मिलती है. यही वजह है कि यह SUV कठिन रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन देने का दावा करती है. MG ने इसे सिर्फ लग्जरी SUV नहीं बल्कि मजबूत ऑफ रोड मशीन के रूप में पेश करने की कोशिश की है.

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लग्जरी फीचर्स और Buyback स्कीम बढ़ा सकती है डिमांड

MG Majestor में कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी फीचर्स पर भी काफी ध्यान दिया गया है. इसमें वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स, ड्राइवर मेमोरी फंक्शन, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल वायरलेस चार्जर और 12 JBL सराउंड साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. यही नहीं कंपनी 70 प्रतिशत Buyback स्कीम भी ऑफर कर रही है, जो ग्राहकों के लिए बड़ा आकर्षण बन सकती है. 

Fortuner के मुकाबले कम कीमत में ज्यादा फीचर्स मिलने की वजह से कई ग्राहक अब Majestor की तरफ आकर्षित हो सकते हैं. बड़ी रोड प्रजेंस, दमदार इंजन और लग्जरी केबिन के साथ MG Majestor भारतीय प्रीमियम SUV बाजार में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है.

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Published at : 27 May 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Premium Suv MG SUV India MG Majestor Toyota Fortuner Rival Full Size SUV
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