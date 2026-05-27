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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Hybrid Car खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें बैटरी कितने KM तक निभाती है साथ

नई Hybrid Car खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें बैटरी कितने KM तक निभाती है साथ

Hybrid Car Battery Life: हाइब्रिड कार खरीदने से पहले बैटरी लाइफ जानना जरूरी है. हजारों गाड़ियों के डेटा से पता चला है कि हाइब्रिड कार की बैटरी कई लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 27 May 2026 12:51 PM (IST)
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Hybrid Car Battery Life: हाइब्रिड कार अब भारतीय बाजार में तेजी से पॉपुलर हो रही हैं. पेट्रोल की बढ़ती कीमत और बेहतर माइलेज की वजह से लोग Hybrid टेक्नोलॉजी वाली कारों की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. लेकिन नई हाइब्रिड कार खरीदने से पहले ज्यादातर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल जरूर आता है कि आखिर इसकी बैटरी कितने समय या कितने किलोमीटर तक चलती है. कई लोगों को लगता है कि हाइब्रिड कार की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है और उसे बदलने में बहुत ज्यादा खर्च आता है. 

हालांकि हाल ही में हजारों हाइब्रिड गाड़ियों के डेटा और टेस्ट से जो जानकारी सामने आई है, उसने कई पुराने मिथ तोड़ दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हाइब्रिड  कार की बैटरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा साथ देती है. सही तरीके से इस्तेमाल और समय पर सर्विसिंग करने पर ये बैटरी कई लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती है.

हजारों हाइब्रिड कार के डेटा में सामने आई असली तस्वीर

हाल ही में करीब 28,500 से ज्यादा हाइब्रिड गाड़ियों के डेटा और टेस्ट के आधार पर पता चला कि ज्यादातर Hybrid बैटरियां काफी लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं. कई मामलों में ये बैटरी 2 लाख से 3 लाख किलोमीटर तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चलती देखी गई हैं. खास बात यह है कि टोयोटा और हौंडा जैसी कंपनियां अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को काफी भरोसेमंद बना चुकी हैं. 

हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी पर पूरा लोड लगातार नहीं रहता, इसलिए इसकी लाइफ सामान्य EV बैटरी से अलग तरीके से काम करती है. शहर में ट्रैफिक के दौरान हाइब्रिड सिस्टम बैटरी और इंजन के बीच बैलेंस बनाकर चलता है, जिससे बैटरी पर दबाव कम पड़ता है. यही कारण है कि कई पुरानी Hybrid Cars आज भी अच्छी हालत में सड़कों पर दौड़ रही हैं.

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बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

Hybrid Car की बैटरी लंबा साथ दे, इसके लिए सही ड्राइविंग और समय पर मेंटेनेंस काफी जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लगातार बहुत ज्यादा गर्मी में कार खड़ी रखना या सर्विसिंग को नजरअंदाज करना बैटरी हेल्थ पर असर डाल सकता है. इसके अलावा कंपनी के ओरिजिनल पार्ट्स और अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी जरूरी माना जाता है. अच्छी बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां हाइब्रिड बैटरी पर लंबी वारंटी भी देती हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ता है. 

आज के समय में हाइब्रिड गाड़ियां सिर्फ बेहतर माइलेज ही नहीं बल्कि लंबी बैटरी लाइफ की वजह से भी लोगों की पसंद बनती जा रही हैं. अगर आप नई Hybrid Car खरीदने की सोच रहे हैं, तो बैटरी को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत शायद अब नहीं है.

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Published at : 27 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Toyota Hybrid Hybrid Car Battery Hybrid Battery Life Honda Hybrid
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