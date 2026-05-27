Cheapest Fuel Car: नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग कीमत और फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली खर्च बाद में शुरू होता है. हर महीने का फ्यूल खर्च आजकल लोगों के बजट पर काफी असर डाल रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक CNG और Hybrid कारों की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर सबसे कम Running Cost किस कार की होती है. अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं तो सही फ्यूल ऑप्शन चुनना काफी जरूरी हो जाता है.

गलत फैसला हर महीने हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ा सकता है. यही वजह है कि अब लोग कार खरीदने से पहले माइलेज और Running Cost का पूरा गणित समझना चाहते हैं. हर फ्यूल टाइप के अपने फायदे और नुकसान हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत और ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से कौन सी कार सबसे ज्यादा पैसा बचा सकती है.

CNG और Hybrid कारें क्यों बन रही हैं लोगों की पसंद

आज के समय में CNG Cars सबसे कम Running Cost देने वाले विकल्पों में गिनी जाती हैं. CNG की कीमत पेट्रोल और डीजल से कम होने की वजह से रोजाना ज्यादा ड्राइव करने वाले लोग इसे काफी पसंद करते हैं. खासकर शहरों में चलने वाली टैक्सी और फैमिली कारों में CNG का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. वहीं Hybrid Cars भी अब लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

Hybrid सिस्टम ट्रैफिक में बैटरी और इंजन दोनों का इस्तेमाल करके फ्यूल बचाने में मदद करता है. यही वजह है कि कई Hybrid Cars शानदार माइलेज देने लगी हैं. हालांकि Hybrid Cars की शुरुआती कीमत ज्यादा हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में फ्यूल खर्च कम होने की वजह से यह फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो रोज भारी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं.

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Petrol और Diesel कारों का गणित भी समझना जरूरी

Petrol Cars की शुरुआती कीमत कम होती है और उनका मेंटेनेंस भी आमतौर पर आसान माना जाता है. अगर आपकी मासिक ड्राइविंग कम है तो पेट्रोल कार अभी भी अच्छा विकल्प हो सकती है. वहीं Diesel Cars लंबी दूरी तय करने वालों के लिए पहले काफी लोकप्रिय थीं क्योंकि उनका माइलेज बेहतर होता है. लेकिन अब कई शहरों में Diesel Cars को लेकर सख्त नियम और बढ़ते मेंटेनेंस खर्च लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं.

इसके अलावा डीजल कारों की शुरुआती कीमत भी ज्यादा होती है. ऐसे में अब कई ग्राहक Diesel की जगह CNG और Hybrid ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. सही कार चुनने से पहले अपनी रोजाना ड्राइविंग, शहर का ट्रैफिक और सालाना रनिंग जरूर ध्यान में रखनी चाहिए. यही तरीका आपको लंबे समय में सबसे ज्यादा बचत दिला सकता है.

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