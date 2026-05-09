इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अब चीन एक नई बैटरी तकनीक के साथ बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है. चीन में जल्द ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हो सकती है, जिसमें सेमी-सॉलिड स्टेट बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. इस गाड़ी का नाम MG 4X है. यह तकनीक मौजूदा लिथियम-आयन बैटरियों से काफी बेहतर मानी जा रही है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में यही बैटरी तकनीक EV इंडस्ट्री का भविष्य बन सकती है, क्योंकि इससे कारों की रेंज, सुरक्षा और चार्जिंग स्पीड तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इसकी बुकिंग 11 मई को शुरू की जाएगी.

क्यों खास है सेमी-सॉलिड बैटरी?

आज ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है. ये बैटरियां अच्छी तो हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं. यही वजह है कि दुनियाभर की कंपनियां नई बैटरी तकनीक पर काम कर रही हैं. सेमी-सॉलिड स्टेट बैटरी इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इसमें पारंपरिक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के साथ ठोस पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बैटरी ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्टेबल बनती है.

फुल चार्ज होने पर कितना चलेगी?

MG 4X इलेक्ट्रिक एसयूवी दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी. इसमें 53.9 kWh बैटरी एक बार फुल चार्ज करने पर 510 किलोमीटर तक की रेंज देगी. वहीं 64.2 kWh बैटरी सिंगल चार्ज में 610 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है.

नए अपडेट्स और एडवांस फीचर्स के साथ आई Skoda Kodiaq 2026, यहां पढ़े कैसा है रिव्यू?

नई बैटरी तकनीक का दूसरा बड़ा फायदा फास्ट चार्जिंग है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी बैटरियां बहुत कम समय में चार्ज हो सकेंगी. अभी इलेक्ट्रिक कार को पूरी तरह चार्ज होने में कई बार घंटों लग जाते हैं, लेकिन नई तकनीक से यह समय काफी कम हो सकता है. इससे लंबी दूरी की यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी यह EV ज्यादा भरोसेमंद मानी जा रही हैं. मौजूदा लिथियम-आयन बैटरियों में आग लगने या ओवरहीटिंग की खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं. लेकिन नई तकनीक में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोलाइट बैटरी को ज्यादा स्थिर बनाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा कम हो सकता है. यही कारण है कि कई बड़ी ऑटो और बैटरी कंपनियां इस तकनीक को तेजी से विकसित कर रही हैं.

चीन इस समय इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में शामिल हो चुका है. वहां की कंपनियां लगातार नई बैटरी तकनीक, लंबी रेंज और कम कीमत वाली EVs पर काम कर रही हैं. चीन की कई कंपनियां पहले ही अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तकनीक पर रिसर्च कर रही हैं, जहां कुछ ही मिनटों में कार को काफी हद तक चार्ज किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें:-

पैनोरमिक सनरूफ के साथ 10 लाख से कम में आई नई Tata Nexon, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?