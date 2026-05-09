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हिंदी न्यूज़ऑटोपैनोरमिक सनरूफ के साथ 10 लाख से कम में आई नई Tata Nexon, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

पैनोरमिक सनरूफ के साथ 10 लाख से कम में आई नई Tata Nexon, जानिए कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?

Tata Nexon New Variant: युवाओ और फैमिली कार खरीदने वालों के बीच इस तरह के फीचर्स की मांग लगातार बढ़ रही है और टाटा मोटर्स ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह नया वेरिएंट पेश किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 09 May 2026 12:09 PM (IST)
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टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे पॉपुलर SUV Tata Nexon का नया वेरिएंट Pure+ PS लॉन्च कर दिया है. इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका पैनोरमिक सनरूफ है. अब तक यह फीचर ज्यादातर महंगी SUVs में देखने को मिलता था, लेकिन Tata ने इसे 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली SUV में देकर बाजार में बड़ा कदम उठाया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.59 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह देश की सबसे किफायती पैनोरमिक सनरूफ वाली SUVs में शामिल हो गई है.

नई Nexon Pure+ PS उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जो कम बजट में प्रीमियम फीचर्स और शानदार लुक वाली SUV खरीदना चाहते हैं. कार का डिजाइन पहले की तरह मजबूत और आकर्षक है. आगे की तरफ LED DRLs और स्टाइलिश हेडलाइट्स इसे मॉडर्न लुक देते हैं. इसके अलावा नई ग्रिल और दमदार रोड प्रेजेंस इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं.

टाटा ने किया नया वेरिएंट पेश

इस SUV का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका बड़ा पैनोरमिक सनरूफ है. खासकर लंबी यात्राओं में यह फीचर यात्रियों का अनुभव और बेहतर बना देता है. युवाओ और फैमिली कार खरीदने वालों के बीच इस तरह के फीचर्स की मांग लगातार बढ़ रही है और Tata ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह नया वेरिएंट पेश किया है.

फीचर्स की बात करें तो Nexon Pure+ PS में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और प्रीमियम इंटीरियर जैसी खूबियां भी मिलती हैं. कंपनी ने इसमें रेन सेंसिंग वाइपर और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स भी दिए हैं, जिससे ड्राइविंग अनुभव और बेहतर हो जाता है. 

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इंजन ऑप्शन्स और सेफ्टी

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Tata Nexon Pure+ PS को पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ऑप्शन्स में उतारा गया है. पेट्रोल इंजन शहर और हाईवे दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन देता है, जबकि डीजल इंजन लंबी दूरी तय करने वालों के लिए बेहतर माना जाता है. वहीं CNG विकल्प उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद रहेगा, जो कम खर्च में ज्यादा माइलेज चाहते हैं. कंपनी ने इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्प दिए हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं.

सेफ्टी के मामले में भी Nexon पहले से काफी मजबूत SUV मानी जाती है. इसमें कई जरूरी सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं, जो परिवार के साथ सफर को सुरक्षित बनाते हैं.मजबूत बॉडी, बेहतर ब्रेकिंग और स्थिर ड्राइविंग अनुभव इसकी खासियत है. यही वजह है कि भारतीय बाजार में Nexon लगातार सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUVs में शामिल रही है.

ड्राइविंग अनुभव की बात करें तो Nexon की राइड क्वालिटी काफी आरामदायक मानी जाती है.खराब सड़कों पर भी यह SUV संतुलित महसूस होती है.स्टीयरिंग हल्का है, जिससे शहर में चलाना आसान रहता है, जबकि हाईवे पर इसकी स्थिरता भरोसा बढ़ाती है.

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Published at : 09 May 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Nexon Tata Nexon Features Tata Nexon New Variant
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