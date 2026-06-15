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हिंदी न्यूज़ऑटो2.2 करोड़ रुपये की Mercedes S-Class देगी 32 kmpl माइलेज, छोटी कारों को भी छोड़ दिया पीछे

2.2 करोड़ रुपये की Mercedes S-Class देगी 32 kmpl माइलेज, छोटी कारों को भी छोड़ दिया पीछे

New Mercedes S-Class Hybrid: मर्सिडीज बेंज की नई S-Class प्लग इन हाइब्रिड तकनीक के साथ आई है. शानदार फीचर्स वाली यह कार 2.2 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च हुई है.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 15 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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New Mercedes S-Class Hybrid: भारत में लग्जरी कारों की बात हो और Mercedes S-Class का नाम न आए, ऐसा शायद ही कभी होता है. देश के बड़े कारोबारी, उद्योगपति और हाई प्रोफाइल ग्राहक लंबे समय से इस कार को पसंद करते रहे हैं. अब Mercedes-Benz ने अपनी मशहूर S-Class को नए अवतार में पेश किया है. खास बात यह है कि पहली बार इस कार में प्लग इन हाइब्रिड तकनीक दी गई है. 

यानी यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक पावर का भी इस्तेमाल करती है. नई तकनीक की वजह से यह बड़ी और भारी लग्जरी कार 32.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा किया गया माइलेज देती है. यह आंकड़ा कई छोटी और किफायती कारों से भी बेहतर है. नई S-Class सिर्फ माइलेज ही नहीं बल्कि तकनीक, आराम और प्रीमियम फीचर्स के मामले में भी पहले से ज्यादा आधुनिक हो गई है.

115 किमी इलेक्ट्रिक रेंज और दमदार हाइब्रिड तकनीक

नई मर्सिडीज S-Class में छह सिलेंडर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ पीछे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर जोड़ी गई है. कार में 22 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है. कंपनी के अनुसार यह कार केवल इलेक्ट्रिक मोड में 115 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी रोजाना के कई सफर बिना पेट्रोल खर्च किए पूरे किए जा सकते हैं. इसके साथ 9 स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी दिया गया है जो ड्राइविंग को और स्मूथ बनाता है. 

सबसे ज्यादा चर्चा इसके 32.2 kmpl माइलेज की हो रही है. यह WLTP टेस्ट साइकिल के अनुसार दावा किया गया आंकड़ा है. हाइब्रिड तकनीक की वजह से कार पहले से ज्यादा शांत, स्मूथ और पर्यावरण के लिए बेहतर मानी जा रही है. यही वजह है कि यह लग्जरी सेगमेंट में एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रही है.

यह भी पढ़ें: नई Hilux हुई लग्जरी SUV जैसी, फीचर्स और क्वालिटी में हुआ जबरदस्त अपग्रेड

शानदार फीचर्स और हाईटेक केबिन बना खास

नई S-Class के डिजाइन में भी कई बदलाव किए गए हैं. इसमें नए डिजिटल लाइट LED हेडलैंप दिए गए हैं जो कार को और आधुनिक लुक देते हैं. भारत में इसका लॉन्ग व्हीलबेस वर्जन उपलब्ध होगा, जिससे पीछे बैठने वालों को ज्यादा जगह और आराम मिलेगा. कार में चार सीट वाला लेआउट भी विकल्प के रूप में मिलता है. केबिन में नया सुपरस्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें तीन अलग स्क्रीन शामिल हैं. इनमें एक स्क्रीन आगे बैठे यात्री के लिए भी है. 

कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कई स्मार्ट फीचर्स जोड़े गए हैं. इसके अलावा फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 4D Burmester ऑडियो सिस्टम, एक्टिव राइड कंट्रोल और रियर व्हील स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. रियर व्हील स्टीयरिंग की वजह से इतनी बड़ी कार को भी शहर में आसानी से मोड़ा जा सकता है. 2.2 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह कार तकनीक और लग्जरी का शानदार मेल पेश करती है.

यह भी पढ़ें: टोल प्लाजा के पास रहते हैं? NHAI ने बताया कौन देगा पूरा टोल और किसे मिलेगी छूट

Published at : 15 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Mercedes-benz India Luxury Sedan Plug-in Hybrid Mercedes S Class Hybrid
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