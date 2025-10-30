गुजरात के सूरत शहर में डुमस बीच पर एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी लाल रंग की Mercedes-Benz C220 कार को स्टंटबाजी के दौरान समुद्र में उतार दिया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए इस घटना और कार के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

स्टंट करते-करते फंस गई लग्जरी कार

जानकारी के अनुसार, युवक बीच किनारे स्टंट करते हुए अपनी मर्सिडीज को धीरे-धीरे पानी की ओर ले गया. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में लहरे बढ़ी और गाड़ी का पहिया रेत में धंस गया. गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश में और फंस गई. कुछ ही मिनटों में समुद्र का पानी गहराता गया और 50 लाख की यह लग्जरी कार पूरी तरह पानी में फंस गई.

क्रेन की मदद से निकाली गई मर्सिडीज

बीच पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी क्रेन बुलाई गई. वीडियो में दिखा कि क्रेन की मदद से रस्सियों के सहारे कार को बाहर खींचा गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी इस हरकत की आलोचना की और कहा कि “लग्जरी कार का शो-ऑफ आखिरकार समुद्र में डूब गया.

Mercedes C-Class की कीमत और फीचर्स

भारत में Mercedes-Benz C-Class लग्ज़री और सुरक्षा दोनों के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत लगभग 60 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास होती है. इस मॉडल में 6 से 8 एयरबैग्स, ADAS (Advanced Driver Assistance System), लेजर और रडार-आधारित सुरक्षा तकनीक, प्रीमियम सस्पेंशन और हाई-टेक इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मालिक का रिएक्शन

वीडियो में जब कार को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा था, तब युवक का रिएक्शन देखकर सभी हैरान रह गए. वह मुस्कुराता हुआ खड़ा था, जैसे उसे अपनी डूबी हुई कार की कोई चिंता ही नहीं थी. सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसते हुए लिखा -“पैसे हों तो गाड़ी डूबने का भी ग़म नहीं होता.” एक यूजर ने कहा, “स्टंट दिखाने गया था, अब रील्स के साथ FIR भी मिल गई.”

