हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसूरत Beach पर मर्सिडीज का स्टंट बना मुसीबत, समुद्र में फंसी 50 लाख की कार, जानें इसके हाई-टेक फीचर्स

सूरत Beach पर मर्सिडीज का स्टंट बना मुसीबत, समुद्र में फंसी 50 लाख की कार, जानें इसके हाई-टेक फीचर्स

सूरत के डुमस बीच पर एक युवक ने मर्सिडीज से स्टंट करते-करते कार को समुद्र में उतार दिया.कार लहरों में फंस गई और बाद में क्रेन से बाहर निकाली गई. आइए इस कार की फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के सूरत शहर में डुमस बीच पर एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी लाल रंग की Mercedes-Benz C220 कार को स्टंटबाजी के दौरान समुद्र में उतार दिया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए इस घटना और कार के फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

स्टंट करते-करते फंस गई लग्जरी कार

  • जानकारी के अनुसार, युवक बीच किनारे स्टंट करते हुए अपनी मर्सिडीज को धीरे-धीरे पानी की ओर ले गया. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में लहरे बढ़ी और गाड़ी का पहिया रेत में धंस गया. गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश में और फंस गई. कुछ ही मिनटों में समुद्र का पानी गहराता गया और 50 लाख की यह लग्जरी कार पूरी तरह पानी में फंस गई.

क्रेन की मदद से निकाली गई मर्सिडीज

  • बीच पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी क्रेन बुलाई गई. वीडियो में दिखा कि क्रेन की मदद से रस्सियों के सहारे कार को बाहर खींचा गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी इस हरकत की आलोचना की और कहा कि “लग्जरी कार का शो-ऑफ आखिरकार समुद्र में डूब गया.

Mercedes C-Class की कीमत और फीचर्स

  • भारत में Mercedes-Benz C-Class लग्ज़री और सुरक्षा दोनों के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत लगभग 60 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास होती है. इस मॉडल में 6 से 8 एयरबैग्स, ADAS (Advanced Driver Assistance System), लेजर और रडार-आधारित सुरक्षा तकनीक, प्रीमियम सस्पेंशन और हाई-टेक इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मालिक का रिएक्शन

वीडियो में जब कार को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा था, तब युवक का रिएक्शन देखकर सभी हैरान रह गए. वह मुस्कुराता हुआ खड़ा था, जैसे उसे अपनी डूबी हुई कार की कोई चिंता ही नहीं थी. सोशल मीडिया पर लोगों ने तंज कसते हुए लिखा -“पैसे हों तो गाड़ी डूबने का भी ग़म नहीं होता.” एक यूजर ने कहा, “स्टंट दिखाने गया था, अब रील्स के साथ FIR भी मिल गई.”

ये भी पढ़ें: टोयोटा ‘बेबी’ लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, Japan Mobility Show में दिखा झलक, जानें फीचर्स

Published at : 30 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
SURAT Mercedes Stunt Dumas Beach Mercedes Car Video Surat Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget