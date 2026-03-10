Hero Xtreme 125R से Bajaj Pulsar NS200 तक, ये हैं भारत की 5 सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक्स

अगर आप कम बजट में स्पोर्टी लुक और दमदार परफॉर्मेंस वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो भारतीय बाजार में कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं. पहले स्पोर्ट्स बाइक की कीमत काफी ज्यादा होती थी, लेकिन अब कंपनियां कम कीमत में भी स्टाइलिश और पावरफुल बाइक्स पेश कर रही हैं. करीब 90 हजार रुपये से लेकर 1.7 लाख रुपये तक के बजट में आपको कई शानदार स्पोर्ट्स बाइक मिल सकती हैं. आइए देश की 5 सस्ती और पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक्स के बारे में जानते हैं.

Hero Xtreme 125R

इस लिस्ट में Hero Xtreme 125R सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक मानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 89 हजार रुपये से शुरू होती है और लगभग 1.04 लाख रुपये तक जाती है. इस बाइक में 125cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 11.4 bhp पावर देता है. माइलेज के मामले में यह बाइक लगभग 66 kmpl तक का एवरेज दे सकती है. इसका डिजाइन काफी स्पोर्टी है और इसमें LED हेडलाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टाइलिश बॉडी ग्राफिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

TVS Apache RTR 160 4V

दूसरे नंबर पर TVS Apache RTR 160 4V आती है, जो भारत की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक्स में से एक है. इसकी कीमत लगभग 1.16 लाख से 1.39 लाख रुपये के बीच है. इस बाइक में 160cc इंजन मिलता है, जो करीब 17.3 bhp पावर देता है. माइलेज की बात करें तो यह बाइक लगभग 45 kmpl तक का एवरेज देती है. इसमें रेसिंग मोड्स, ABS और स्पोर्टी डिजाइन जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Bajaj Pulsar N160

तीसरे स्थान पर Bajaj Pulsar N160 आती है, जिसकी कीमत लगभग 1.13 लाख से 1.26 लाख रुपये के बीच है. इसमें 160cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 15.7 bhp पावर देता है. इस बाइक का माइलेज करीब 44 kmpl तक है. इसमें डुअल चैनल ABS, मजबूत डिजाइन और शानदार रोड प्रेजेंस मिलती है.

Bajaj Pulsar NS200

अगर आप ज्यादा पावर वाली स्पोर्ट्स बाइक चाहते हैं तो Bajaj Pulsar NS200 भी अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत लगभग 1.33 लाख से 1.58 लाख रुपये तक है. इस बाइक में 200cc का पावरफुल इंजन मिलता है, जो करीब 24.1 bhp पावर देता है. इसका माइलेज लगभग 36 kmpl है. इसमें डुअल डिस्क ब्रेक, एग्रेसिव डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस मिलती है.

Yamaha MT-15 V2

इस लिस्ट में आखिरी नाम Yamaha MT-15 V2 का है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 1.59 लाख से 1.74 लाख रुपये तक है. इस बाइक में 155cc का इंजन दिया गया है, जो करीब 18.1 bhp पावर देता है. इसका माइलेज करीब 47 kmpl तक बताया जाता है. इसमें VVA टेक्नोलॉजी, स्लिपर क्लच और नेकेड स्ट्रीटफाइटर डिजाइन मिलता है.

