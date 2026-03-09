सिर्फ 1500 रुपये की EMI पर मिल जाएगी ये बाइक, फुल टैंक में चलती है 700 KM, जानें डिटेल्स

गांव या शहर में चलाने के लिए लोगों को ऐसी बाइक्स की तलाश रहती है, जो कम कीमत और सस्ती मेंटेनेंस के साथ आती हैं, ऐसी ही एक किफायती बाइक TVS Sport है, जिसे खासतौर पर रोजाना ऑफिस या शहर में आने-जाने के लिए बनाया गया है. अगर कोई शख्स कम कीमत में अच्छी माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहता है, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है. भारतीय बाजार में कम कीमत और बेहतर माइलेज के कारण इस बाइक की काफी डिमांड रहती है।

दिल्ली में इस बाइक के Self Start ES मॉडल की ऑन-रोड कीमत 64,431 रुपये से शुरू होती है. यह बाइक दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें सेल्फ-स्टार्ट और अलॉय व्हील जैसे फीचर मिलते हैं. कीमत शहर और वेरिएंट के अनुसार बाइक की कीमत में आप थोड़ा बदलाव देख सकते हैं.

कितने रुपये का लोन मिल जाएगा?

अगर कोई शख्स फुल पेमेंट न देकर इस बाइक को EMI पर खरीदना चाहता है तो आपके लिए बाइक का फाइनेंस प्लान जानना जरूरी है. अगर आप 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर इस बाइक को खरीदते हैं तो इसके लिए आपको तो बाकी करीब 54,431 रुपये का लोन लेना होगा.

इस लोन पर लगभग 9.7% ब्याज दर के हिसाब से 3 साल तक हर महीने करीब 1,749 हजार रुपये की EMI देनी होगी. हालांकि, असली ब्याज दर और EMI व्यक्ति के क्रेडिट स्कोर और फाइनेंस कंपनी पर निर्भर करती है. इसके साथ ही अगर आप यह लोन 42 महीने की अवधि के लिए लेते हैं तो आपको 1,534 रुपये की EMI देनी होगी.

माइलेज में कैसी है TVS Sport बाइक?

माइलेज के मामले में भी यह बाइक किफायती मानी जाती है. कंपनी के अनुसार यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा माइलेज दे सकती है, जो रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए फायदेमंद है. इसमें 109.7 सीसी का इंजन मिलता है और इसकी टॉप स्पीड लगभग 90 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.

सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जिससे सड़क पर चलाते समय बेहतर संतुलन और आराम मिलता है. बाजार में इसका मुकाबला Hero HF 100, Honda CD 110 Dream और Bajaj CT 110X जैसी बाइकों से होता है.

