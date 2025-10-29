टोयोटा ‘बेबी’ लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, Japan Mobility Show में दिखा झलक, जानें फीचर्स

टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने आखिरकार अपनी नई Land Cruiser FJ से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इसे Japan Mobility Show 2025 में पेश किया, जहां लोगों की भारी भीड़ इस नई SUV को देखने उमड़ पड़ी. नई Land Cruiser FJ को “बेबी लैंड क्रूजर” कहा जा रहा है, क्योंकि यह LC 250 सीरीज के नीचे है, जिससे यह लैंड क्रूजर लाइनअप की सबसे किफायती SUV बन गई है.

दरअसल, लैंड क्रूजर की कहानी 1951 से शुरू होती है, और अब यह मॉडल कई जनरेशंस में विकसित हो चुका है-LC 300, 250 और 70 सीरीज के बाद नई FJ Cruiser उसी विरासत का मॉडर्न रूप है, जो अपनी टिकाऊपन (Durability), भरोसेमंद परफॉर्मेंस (Reliability) और ऑफ-रोड क्षमता (Off-road Capability) के लिए मशहूर है.

डिजाइन

नई Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन पुराने लैंड क्रूजर स्टाइल को बरकरार रखते हुए मॉडर्न टच के साथ तैयार किया गया है. इसका बॉक्सी और रग्ड लुक इसे एक सच्चा ऑफ-रोडर बनाता है. फ्रंट में छोटी रेक्टेंगुलर ग्रिल, C-शेप्ड DRLs के साथ LED हेडलैंप्स और दमदार फ्रंट बंपर SUV को मजबूत पहचान देते हैं. टोयोटा ने इस SUV को कस्टमाइजेशन पैक के साथ भी पेश किया है, जिसमें क्लासिक राउंड हेडलाइट्स का विकल्प मिलेगा-जो पुरानी FJ Cruiser की याद दिलाता है. बड़े फ्रंट और रियर बंपर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी नुकसान की स्थिति में उन्हें आसानी से बदला जा सके.

इंटीरियर

नई Land Cruiser FJ का इंटीरियर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फंक्शनल डिजाइन का कॉम्बिनेशन है. अंदर बैठते ही बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आता है, जो Land Cruiser 250 से काफी मेल खाता है. सेंटर कंसोल पर ऑफ-रोड कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए पर्याप्त फिजिकल बटन और डायल्स रखे गए हैं. सीटों को मजबूत और टिकाऊ मटेरियल से तैयार किया गया है ताकि वे कठिन ऑफ-रोड राइड्स में भी लंबे समय तक आरामदायक रहें. इसका केबिन लक्जरी और रफ-टफ कैरेक्टर का शानदार बैलेंस पेश करता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई Toyota Land Cruiser FJ में कंपनी ने 2.7-लीटर 2TR-FE फोर-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया है, जो 161 bhp की पावर और 246 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड सुपर ECT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा गया है. पावर को पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है, जिससे SUV हर तरह के रास्तों पर आसानी से चल सके. इसका व्हीलबेस 2,580 mm है, जो Land Cruiser 250 से लगभग 270 mm छोटा है, इसलिए इसे “कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर” कहा जा रहा है. यह सेटअप इसे सिटी और ट्रेल -दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए बेहतर बनाता है.

डायमेंशन

नई Land Cruiser FJ की लंबाई 4,575 mm, चौड़ाई 1,855 mm, ऊंचाई 1,960 mm, और व्हीलबेस 2,580 mm है. इन डायमेंशन्स के कारण यह Land Cruiser लाइनअप की सबसे कॉम्पैक्ट SUV है. हालांकि आकार में छोटी होने के बावजूद, इसका ग्राउंड क्लीयरेंस, मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, और 4x4 सिस्टम इसे बड़े मॉडलों जितना ही सक्षम बनाते हैं. कुल मिलाकर, Toyota Land Cruiser FJ एक ऐसी SUV है जो क्लासिक डिजाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोड परफॉर्मेंस का शानदार संगम पेश करती है और यही इसे आने वाले समय में सबसे चर्चित “कॉम्पैक्ट ऑफ-रोडर” बना सकता है.

