भारत में महिंद्रा कई तरह के वाहनों की बिक्री करती है और अब कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है. महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra BE6 को कुछ समय पहले बाजार में पेश किया गया था. इसी एसयूवी का खास Batman Edition भी लॉन्च किया गया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया. अब कंपनी इस खास एडिशन के लिए फिर से बुकिंग शुरू करने जा रही है. यह खबर उन लोगों के काम की है जो इस खास इलेक्ट्रिक SUV को खरीदना चाहते हैं.

10 मार्च से शुरू होगी बुकिंग

महिंद्रा की ओर से जानकारी दी गई है कि Mahindra BE6 Batman Edition की बुकिंग फिर से शुरू की जाएगी. इस खास एडिशन के लिए बुकिंग 10 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी. ग्राहक कंपनी की वेबसाइट या अधिकृत डीलरशिप के जरिए इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को बुक कर सकेंगे. कंपनी ने इस एडिशन को Limited Units में तैयार किया है, इसलिए माना जा रहा है कि बुकिंग शुरू होते ही इसकी मांग काफी ज्यादा हो सकती है. कंपनी की Planning है कि Mahindra BE6 Batman Edition की डिलीवरी 10 अप्रैल 2026 से शुरू कर दी जाए.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Mahindra BE6 Batman Edition में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. इसके अलावा इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एंबिएंट लाइट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. गाड़ी में हरमन कार्डन का 16 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ड्यूल जोन ऑटो एसी और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. इसके साथ ही इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एलेक्सा और चैटजीपीटी जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं. Mahindra BE6 Batman Edition में 79 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी के अनुसार यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 683 किलोमीटर की रेंज दे सकती है.

कीमत और मुकाबला

भारतीय बाजार में Mahindra BE6 Batman Edition की कीमत लगभग 27.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है. यह इलेक्ट्रिक SUV अपने खास डिजाइन और फीचर्स के कारण काफी प्रीमियम लगती है. बाजार में इसका मुकाबला Tata Harrier EV, Tata Curvv EV, Hyundai Creta Electric और MG ZS EV जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी से हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Mahindra Scorpio या Tata Harrier, किस गाड़ी को खरीदने के लिए देनी होगी कम EMI? यहां जानें डिटेल्स