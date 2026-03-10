कम कीमत में Fortuner जैसा दम, 4X4 के साथ जल्द आ रही Mini Fortuner, इन गाड़ियों को देगी टक्कर

टोयोटा ने अक्टूबर 2025 में हुए Japan Mobility Show में अपनी नई Toyota Land Cruiser FJ को दुनिया के सामने पेश किया था. ये SUV अब काफी चर्चा में है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. इस SUV को कई लोग “Mini Fortuner” या “Baby Land Cruiser” के नाम से भी बुला रहे हैं, क्योंकि इसका डिजाइन काफी हद तक फॉर्च्यूनर से मिलती-जुलती है.

दमदार डिजाइन और मजबूत बॉडी

Toyota Land Cruiser FJ को IMV बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. यही प्लेटफॉर्म फॉर्च्यूनर, हाइलक्स और इनोवा क्रिस्टा में भी इस्तेमाल होता है. हालांकि यह SUV फॉर्च्यूनर से थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका लुक काफी मजबूत और रग्ड दिखाई देता है. इसकी लंबाई करीब 4575 mm, चौड़ाई 1855 mm और ऊंचाई 1960 mm बताई जा रही है. इसके अलावा इसमें लगभग 215 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जा सकता है. SUV का डिजाइन बॉक्सी और क्लासिक लैंड क्रूजर स्टाइल में है. इसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल, चौड़े व्हील आर्च, C-शेप LED लाइट्स और साइड ओपनिंग टेलगेट दिया जा सकता है. पीछे की तरफ स्पेयर व्हील लगाया गया है.

केबिन और फीचर्स

Land Cruiser FJ का केबिन 5-सीटर लेआउट के साथ आएगा. फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.5 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है. इसके अलावा इसमें Apple CarPlay, Android Auto और Toyota की कनेक्टेड सर्विसेज भी मिलने की उम्मीद है. ऑफ-रोडिंग के लिए इसमें मल्टी-टेरेन सिलेक्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और 4×4 मोड डायल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस SUV में 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो करीब 163 PS की पावर और 246 Nm टॉर्क जनरेट कर सकता है. इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और पार्ट-टाइम 4×4 सिस्टम दिया जा सकता है. कंपनी भविष्य में इसमें हाइब्रिड इंजन का विकल्प भी दे सकती है, जिससे माइलेज और बेहतर हो सकता है. हाइब्रिड मॉडल में माइलेज करीब 18-20 kmpl तक हो सकता है.

सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के मामले में Toyota इस SUV में Toyota Safety Sense (Level-2 ADAS) दे सकती है. इसके साथ ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, 6-7 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. भारत में इसकी कीमत लगभग 25 लाख से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है.

